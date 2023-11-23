وفاة المؤرخ الفرنسي لادوري عن 94 عاماً

توفي المؤرخ الفرنسي إيمانويل لو روا لادوري، أحد أكثر المؤرخين الذين تُرجمت أعمالهم في أوروبا والولايات المتحدة، على ما أفادت عائلته اليوم الخميس.

واهتمامات لادوري، البالغ من العمر 94 عاماً، دفعته للكتابة عن العالم الريفي وعدم المساواة وحتى المناخ.

ونشر أولى دراساته عن المناخ عام 1955 وأول كتاب له عن تاريخ المناخ في عام 1967 تناول فيه أوروبا الغربية والوسطى والشمالية والولايات المتحدة.

وكان قال في مقابلة عام 2009 "لم يكن المؤرخون مهتمين بالمناخ آنذاك. لقد سخروا مني، وكانوا يقولون إنه علم زائف"، مضيفاً "أقرُّ بأنني قلق على أبنائي وأحفادي في القرن المقبل".

لكنّ لادوري حقق شهرة خلال ستينيات القرن العشرين وسبعينياته من خلال أعماله المتعلقة بالعالم الريفي ("مونتايو، قرية أوكيتانية من 1294 إلى 1324").

وكان هذا المؤرخ أستاذاً في جامعة مونبلييه (جنوب فرنسا)، وفي جامعة باريس 7، ومديراً عاماً للمكتبة الوطنية، وأستاذاً في كوليج دو فرانس.

وكان يكتب في عدد من الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية هي "لوموند"، و"لو نوفيل أوبسرفاتور"، و"ليكسبريس"، و"لو فيغارو ليتيرير".