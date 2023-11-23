الجمعة 24 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

Tiger 3.. «عودة النمر»

مشهد من الفيلم
24 نوفمبر 2023 01:22

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«السينما الخضراء».. أفلام تعزز الاستدامة
Killers of the Flower Moon.. «زهرة القمر»

بعد أحداث الجزء الثاني من فيلم Tiger Zinda Hai، الذي عرض عام 2017، وتم تصوير بعض مشاهده في أبوظبي، يعود النجم سلمان خان بعد 6 سنوات بدور العميل السري «أفيناش سينغ راثور» الشهير بـ «تايجر» في الجزء الثالث من سلسلة الأكشن والمغامرات البوليوودية، Tiger 3، ليخوض مغامرة جديدة محفوفة بالمخاطر، في إطار من الحركة والتشويق.
يشاركه بطولة الفيلم كل من كاترينا كيف، ريدهي دوجرا، ميشيل لي، عمران هاشمي، ورافاثي، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ شريدهار راجافان ونيلش ميسرا، وإﺧﺮاﺝ مانيش شارما.

مكافحة الإرهاب
يمزج الفيلم بين الدراما والرومانسية والأكشن، ويقدم جرعة زائدة من مشاهد الأكشن والقتال والمطاردات الخطرة. فبعدما أمضى 20 عاماً في خدمة بلده الهند وحماية أمنها واستقرارها كعميل سري في مكافحة الإرهاب، وبعد أحداث Tiger Zinda Hai، تم اتهام «تايجر» وزوجته «زويا» التي تلعب دورها كاترينا كيف، بالخيانة، وتم القبض عليه في الجزء الثالث في عملية مدبرة من قبل العميل والجاسوس السابق الشرير «آتيش رحمن» الذي يؤدي دوره عمران هاشمي، فيضطر «تايجر» و«زويا» بالقيام بمهمة جديدة لتبرئة اسميهما.

فلاش باك
ضمن لقطات «فلاش باك»، تظهر لقطات لـ«زويا» التي شهدت وفاة والدها، عميل المخابرات «ريحان نزار»، في انفجار سيارة مفخخة. وبعد جنازته، يتم تجنيدها من قبل «آتيش رحمن»، للانضمام إلى المخابرات، ثم يتم استدعاء «تايجر» للقيام بمهمة من قبل رئيس RAW «مايثيلي مينون» لإنقاذ العميل السابق «جوبي آريا». وبعد إنقاذه، يكتشف «جوبي» أن «زويا» جزء من المهمة المخطط لها، فيبدأ «تايجر» بالتجسس على «زويا» ويتم تكليفه لاحقاً بحماية عميل يدعى «جبران».

هروب
يشهد «تايجر» محاولة «زويا» لاغتيال «جبران» بعدما أنقذه، وتم القبض عليه من قبل «آتيش»، الذي أجبر «زويا» على هذا الاغتيال عن طريق تخديرها واختطافها مع ابنها «جونيور». وبعد الحكم عليه بالسجن، تمكن من الهرب بمساعدة «باثان»، كما يتعاون مع زوجته «زويا» لإنقاذ ابنهما والتصدي إلى مخطط الشرير «آتيش»، والحفاظ على أمن بلادهما.

ثنائي ناجح
نجح الثنائي سلمان وكاترينا، في تحقيق التميز لسلسلة Tiger، على مدى أكثر من 11 عاماً، وقدما مشاهد الأكشن والدراما باحترافية وانسجام كبيرين.

سلمان خان
السينما البوليوودية
السينما
الأفلام السينمائية
السينما الهندية
بوليوود
آخر الأخبار
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
اليوم 10:54
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»
الرياضة
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»
اليوم 10:38
«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
الرياضة
«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
اليوم 10:28
دخان أثناء اختبار التشغيل في مركز جويانا للفضاء في غيانا الفرنسية.
الترفيه
"أريان 6" يجتاز اختباراً حاسماً قبل إطلاقه
اليوم 10:18
«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»
اليوم 10:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©