8 نجوم يغيبون عن شاشة رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

حسم عدد من الممثلين أمر عدم حضورهم في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وأعلنوا عن غيابهم لأسباب عدة، فمنهم من يفضل الأعمال السينمائية التي ارتبط بها خلال الفترة المقبلة، ومنهم من لم يجد السيناريو المناسب.



منى زكي

أولى الغائبات منى زكي، والتي حسمت موقفها مبكراً بعدم المشاركة في دراما رمضان المقبل، بسبب انشغالها بالتحضير لأكثر من عمل سينمائي، وقالت، إنها تعاقدت على بطولة عدد من الأفلام، بينها «لعب العيال» الذي يمثل عودة للتعاون مع كريم عبدالعزيز بعد 15 عاماً، إخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، وتدور أحداثه حول العلاقات الزوجية، وتجسد خلاله شخصية منظمة حفلات تعاني من سخرية زوجها من طبيعة عملها.

كما تستكمل تصوير فيلم «الجواهرجي» مع محمد هنيدي، الذي يشهد عودتهما للتعاون بعد غياب 25 عاماً، منذ مشاركتهما في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، والعمل من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، أما الثالث فهو فيلم «لسه حتة» الذي يجمعها بزوجها أحمد حلمي.



محمد رمضان

قرر محمد رمضان الحصول على إجازة من المسلسلات، بالرغم أنه سبق وأعلن عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل «جعفر العمدة». وقال: ليس شرطاً أن أقدمه في الموسم الجديد، ومن الوارد أن أقدمه في رمضان 2025، وهناك 3 أسباب دفعتني للابتعاد عن دراما رمضان المقبل، الأول تجنب شعور الجمهور بالملل من ظهوري لمدة 6 سنوات متتالية، إضافة إلى عدم الانتهاء من كتابة السيناريو، والذي أتمنى أن يخرج في أفضل صورة بعد النجاح الذي حققه العمل، والسبب الثالث تعاقدي على أكثر من عمل سينمائي منها فيلم «أسد الأسود»، تأليف وإخراج محمد دياب.



أحمد عز

قال أحمد عز إن تواجده على شاشة التلفزيون لمدة 3 مواسم متتالية بمسلسلات «هجمة مرتدة» و«الاختيار 2 و3»، كان استثناء في تعامله مع الدراما، بعدما قرر ألا يقدم عملاً للشاشة الصغيرة إلا كل عامين على الأكثر. وتواجده في 3 مواسم متتالية كان بدافع وطني لذلك قرر الحصول على إجازة من الدراما والتفرغ للسينما. ويعكف على تقديم فيلمين، أولهما «فرقة الموت» تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، والثاني الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» تأليف صلاح الجهيني واخراج طارق العريان.



عمرو سعد

أعلن عمرو سعد عن غيابه عن الموسم الرمضاني المقبل بعد 3 مواسم متتالية بمسلسلات «ملوك الجدعنة» و«توبة» و«الأجهر». وقال: كنت أحضر لمسلسل بعنوان «سيدي مكين» مع المخرج أحمد خالد موسى، ولكن قررنا تأجيله للاستعداد جيداً له، فهو عمل ضخم ويحتاج إلى جهود كبيرة لخروجه بشكل لائق.

وأشار سعد إلي أنه مشغول بتصوير فيلم «الغربان»، إخراج ياسين حسن، وتدور أحداثه في عام 1941 خلال معركة العلمين بالحرب العالمية الثانية، في إطار الأكشن والتشويق، وكان قد تم تصوير جزء كبير منه في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.



ليلى علوي

أعلنت ليلى علوي عن غيابها عن دراما رمضان، وذكرت أنها قررت منذ عامين تقليل ظهورها التلفزيوني لصالح السينما، بسبب ساعات التصوير الطويلة للدراما، فضلاً عن تفضيلها المشاركة في المسلسلات القصيرة للمنصات الرقمية. وقالت: بدأت تصوير فيلم «مقسوم» بمشاركة شيرين رضا، تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، كما تعاقدت على بطولة الفيلم الكوميدي «جوازة توكسيك»، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن المقرر بدء تصويره قريباً.



منة شلبي

قالت منة شلبي إنها تغيب عن الماراثون الرمضاني المقبل بسبب انشغالها بعدد من الأفلام، فقد تعاقدت على فيلم «سارة وعلي»، ومن المقرر بدء تصويره نهاية نوفمبر المقبل، تأليف وإخراج هبة يسري، والفيلم الثاني بدأت تصويره قبل أيام، وهو «فرقة الموت» مع أحمد عز وإخراج أحمد علاء الديب.



أحمد فهمي

حسم أحمد فهمي قراره بالابتعاد عن الدراما لمدة 3 سنوات، بعد نجاحه في آخر عملين «سره الباتع» و«سفاح الجيزة»، فهو يرغب في التركيز على مشاريعه الفنية، وأهمها الجزء الثاني من فيلم «مستر إكس»، وكتابة قصة وسيناريو الجزء الثاني من فيلم «كدة رضا» لأحمد حلمي.



دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم تغيب عن دراما رمضان المقبل، لعدم استقرارها على فكرة لتقدمها، بعدما ظهرت في رمضان الماضي بمسلسل «جت سليمة»، وهي تحضّر حالياً لإعادة تقديم عروض مسرحية «أنستونا»، في موسم الرياض الشتوي، إضافة إلى التحضير لتصوير فيلم يجمعها برحمة أحمد.