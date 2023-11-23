عرض أسطوري على واجهة برج خليفة في ليلة رأس السنة 2024

دبي (الاتحاد)

عرض أسطوري تعده «إعمار العقارية» لليلة رأس السنة الميلادية 2024 في قلب مدينة دبي؛ إذ صُمّم العرض البصري والموسيقيّ على واجهة برج خليفة بمنتهى البراعة والعناية من قبل فريق من المبدعين والفنيين في مجهود استغرق 671 يوم عمل. وبزيادة عن المواسم السابقة، تمّ تنظيم 325 موقعَ إطلاق استراتيجي للألعاب النارية في عرض هذا العام لتشكيل مشهد باهر في السماء.

واحتفاءً بروح دبي المتألّقة دوماً، وُضِع أكثر من 2,800 اتجاه لإطلاق الألعاب النارية من شأنها أن تحوّل سماء الليل إلى لوحة متداخلة من الألوان والأشكال، لتضفي مزيداً من الروعة على العرض. كما سيتمّ تقديم 15,682 عنصراً من الألعاب النارية في الأداء، وكلّ منها يتميّز بتسلسل إطلاق خاص منسّق بواسطة تقنية حاسوبية متقدّمة. وفي تناغم مثالي مع هذا العرض المذهل، من المقرّر أن تقدّم نافورة دبي عرضاً راقصاً بتنسيق مبهر مخصّص.