"أريان 6" يجتاز اختباراً حاسماً قبل إطلاقه

اجتاز الصاروخ الفضائي الأوروبي "أريان 6" اختبارا حاسما قبل عملية الإطلاق الأولى المزمع تنفيذها العام المقبل. واكتمل اختبار "للاحتراق الساخن" من المرحلة الرئيسية على مدى ثمان دقائق مساء الخميس في مركز الفضاء الأوروبي في كوروا في إقليم جوايانا الفرنسي، وفقا لما أفادت به وكالة الفضاء الأوروبية.

وتم أثناء تنفيذ اختبار الإطلاق، تشغيل محرك من طراز "فولكين 1ر2"، مما أدى إلى حرق حوالي 150 طنا من الوقود. ومع ذلك، نظرا لعدم اشتعال معززي الصاروخ "آريان 6"، لم يتمكن الصاروخ من التحليق في الهواء. ويشار إلى أن "أريان 6" هو النموذج اللاحق لصاروخ "أريان 5"، الذي يعمل منذ عام .1996 وهو مصمم لنقل الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء للعملاء التجاريين والعامين، ويُزعم أنه أرخص بكثير من سابقه. ويهدف "أريان 6" إلى جعل رحلات الفضاء الأوروبية أكثر تنافسية.

وكان من المتوقع في البداية إطلاق "أريان 6" في عام 2020، ولكن تم التأجيل عدة مرات.