«مليحة» تحتفي بعيد الاتحاد الـ 52

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد منطقة مليحة باقة فعاليات، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، وكانت انطلقت أمس، وتستمر اليوم الجمعة في القرية التراثية التي تتمتع برونق بدوي أصيل يعكس معاني الولاء والانتماء.وبدأ الاحتفال بمسيرة وطنية، قدمتها الفرق العسكرية، وشاركت فيها المؤسسات الحكومية وأهالي «مليحة» ضمن المنطقة الوسطى في الشارقة.

وشهد الحضور عروضاً وفقرات تراثية تقدمها الفرق الحربية، إلى جانب فعاليات أخرى تتضمن مسرحية وطنية وقصائد شعرية وفقرات للأطفال، إلى جانب عروض الخيالة والهجن.

وشهدت الفعاليات عدداً من المسابقات المتنوعة، وقدمت فيها جوائز مختلفة للجمهور، واختتمت الفعاليات بعشاء جماعي.

وبهذه المناسبة قال سعادة سلطان على سيف الخاصوني، رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة: تتميز فعاليات «مليحة» بخصوصية عن سواها من الأماكن، فهي فتحت لنا أبواباً موغلة في القدم تتحدث عن تاريخ إماراتي حافل، وحضارة ممتدة.

وأضاف: توقد هذه المناسبة العظيمة في نفوسنا شعلة الأمل المتجددة بمستقبل يحمل المزيد من النجاحات لبلدنا وشعبنا، ونعاهد القيادة الرشيدة بأن تستمر شعلة الولاء والانتماء، وأن يحملها أبناؤنا ويصونوها بأغلى ما يملكون.