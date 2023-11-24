«العاصمة سينما».. إطلاق أول قناة للأفلام الإماراتية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بهدف تعزيز المشهد السينمائي في الإمارات، أُعلن أمس، موعد إطلاق قناة «العاصمة سينما» في 1 ديسمبر المقبل، والتي تُعتبر منصة لاستكشاف عوالم السينما المحلية وعرض مجموعة من الأفلام الإماراتية المتنوعة بين الدراما والأكشن والكوميديا والخيال العلمي، إلى جانب تنفيذ برامج تثقيفية وتعليمية للجيل والمواهب السينمائية الجديدة.

«العاصمة سينما» قناة مخصصة للسينما الإماراتية، جاءت لتوفر منبراً للمخرجين والممثلين وصناع الأفلام المحليين، وتجذب الانتباه إلى السينما الإماراتية، وما حققته من إنجازات، بالإضافة إلى تغطية الفعاليات السينمائية المقامة داخل الدولة، وتقديم محتوى مميز للمشاهد، يتضمن كل ما هو جديد في عالم السينما.

شهد حفل الإطلاق عرض فيلم «زايد ميلاد أمة»، إعداد وتنفيذ وإخراج ناصر التميمي، ويستعرض جوانب من مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وما حققه من إنجازات يشهد لها التاريخ.

هدف تعليمي

وبمناسبة إطلاق القناة، قال رئيسها المخرج والمنتج ناصر التميمي: تعرض «العاصمة سينما» أهم الأفلام الإماراتية، سواء الطويلة أو القصيرة، التي حققت رواجاً في شباك التذاكر، وشاركت في مهرجانات سينمائية خليجية ودولية وحصدت جوائز، منوهاً بأنه تم الاتفاق مع معظم صناع السينما المحلية لتوفير أفلامهم لعرضها على المنصة، لافتاً إلى أن القناة تقدم مجموعة من البرامج التعليمية والتثقيفية، بهدف تعليم الجيل السينمائي الجديد أسس الإخراج والإنتاج، وكواليس تنفيذ الأعمال السينمائية. وأبرزها برنامج «تاريخ السينما الإماراتية» و«ورش العمل» و«أخبار السينما» و«لقاءات مع صناع السينما». وبهذه الطريقة تصبح القناة محركاً لتطوير وتعزيز المشهد السينمائي في الإمارات، وتقديم فضاء لتوثيق وحفظ تاريخ السينما الإماراتية.



تكريموشهد حفل إطلاق القناة تكريم مجموعة من صناع السينما، من مخرجين ومنتجين وممثلين، ممن أثروا الساحة الفنية بالأعمال المميزة، وكانت لهم إسهامات فنية استثنائية في المشهد المحلي والعربي، وهم: المنتج سلطان النيادي، الممثل منصور الفيلي، المخرج أحمد زين الهاشمي، المخرج عبدالله الجنيبي، الممثلة صوغة، الممثل إبراهيم المريسي، الممثل علي الطاهر، مدير الإنتاج عادل عبده، والممثلة هالة صدقي، التي أشادت بالسينما الإماراتية والتطور الذي حققته خلال السنوات الماضية.