انطلاق مهرجان مراكش الدولي للفيلم

محمد نجيم (الرباط)

أعلنت إدارة مهرجان مراكش الدولي للفيلم عن الأسماء التي سيتم تكريمها والاحتفاء بها في الدورة الـ 20، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.

يمنح المهرجان نجمته الذهبية لشخصيتين لهما إسهاماتهما القيمة في عالم السينما، وهما الممثل الدانماركي مادس ميكلسن، والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي.

يُذكر أن مادس ميكلسن، من الممثلين المعاصرين القلائل الذين تفوقوا على أنفسهم في تجسيد أدوار في أفلام هوليوود الشهيرة وسينما المؤلف الأوروبية، ويتمتع بجاذبيته القوية، والجرأة في اختياراته، وكانت لديه قدرة على إعادة اختراع نفسه ببراعة من فيلم لآخر، تجعل منه واحداً من أكثر الممثلين تألقاً بين فناني جيله، وهو اليوم الممثل الدنماركي الأكثر شهرة في العالم.

وفي رسالة وجهها إلى إدارة المهرجان، قال ميكلسن «يا له من تشريف عظيم أن يتم توجيه الدعوة لي مرة أخرى إلى هذا المهرجان الرائع.. آخر مرة حضرت هنا كانت بمناسبة مشاركتي في التكريم الذي خصه المهرجان للسينما الدنماركية، هذه المرة يتعلق الأمر بتكريمي الشخصي، الجائزة التي سأحصل عليها أهديها لجميع من عملت معهم طوال هذه السنوات.. أنا سعيد للغاية لأني سأجدد اللقاء قريباً في مدينة مراكش الرائعة بمجموعة من الأصدقاء والمتعاونين وببعض ممن أعتبرهم أبطالي».

كان ميكلسن قد عاد إلى السينما الدانماركية عام 2020 من خلال فيلم «جولة أخرى» الحائز جائزة الأوسكار، والذي أكسبه ترشيحاً لجوائز الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون (بافتا) وجائزة الفيلم الأوروبي، وكانت تلك ثاني تجربة له مع توماس فينتربيرج، المخرج الذي عمل تحت إدارته في فيلم «الصيد» (2013) الذي نال العديد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل ممثل في مهرجان «كان» السينمائي، كما لعب دور البطولة في فيلم «فرسان العدالة» عام 2020.

أما الممثل والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي، فهو مؤلف رائد في السينما المغربية، وأحد أبرز ممثليها على الصعيد العالمي، سجلت أفلامه حضوراً دائماً في أكبر المهرجانات العالمية، من «كان» إلى «برلين»، مرورا بتورونتو والبندقية، وتتميز أعماله بفن السخرية الشاعرية.

يقول بنسعيدي، معبراً عن سعادته بهذا التكريم «مراكش مدينة بألف حكاية، والمهرجان واحد من هذه الحكايات، مراكش المشرقة، المتألقة، التي لا تتوقف عن تجديد نفسها، عن ابتكار طرق جديدة للتميز، كما تجمعني مع هذا المهرجان الرائع قصة حميمية، وأنا فخور لأن جميع أفلامي عُرضت هنا، وممتن للغاية لهذا الوفاء وهذه الصداقة، شكراً لمهرجان مراكش على تتويج علاقتنا القوية بهذا التكريم الذي يُعد تشريفاً عظيماً بالنسبة لي، وأتطلع لمشاركة فيلمي الأخير «الثلث الخالي»، الذي أنجزته كذلك من ألف حكاية وحكاية، مع جميع رواد المهرجان».