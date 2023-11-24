«الزراعة والسلامة الغذائية» تنظم باقة فعاليات ومسابقات

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في «مهرجان الشيخ زايد 2023»، والذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي حتى 9 مارس المقبل، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث تُعتبر الهيئة الشريك الاستراتيجي للمهرجان منذ انطلاقته الأولى.

جناح الواحة

وتتضمن مشاركة هذا العام جناحاً خاصاً لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، يشمل فعاليات متنوعة تستمر طوال فترة المهرجان ضمن أجواء تفاعلية وتنافسية للمشاركين والجمهور.

وتشمل 9 مهرجانات و21 مسابقة متنوعة، بالإضافة إلى تنظيم 11 مزاداً للثروة الحيوانية، وسيكون بانتظار المشاركين والجمهور جوائز وهدايا قيمة.

وتنظم الهيئة العديد من الفعاليات الداعمة لاستراتيجية الاستدامة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، من خلال جناح الواحة الزراعية الذي يضم منطقة للاستقبال ومجلس الواحة ومعرضاً تعريفياً للحد من الفقد والهدر الغذائي، وركناً للأطفال للتعريف بالسلامة الغذائية.

منطقة للأطفال

وسيتم تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية تسهم في تعريف الزوار بمعلومات عن الزراعة بأسلوب تفاعلي. وتم تخصيص منطقة للأطفال تتضمن فعاليات لهذه الفئة، وتوفر ورشاً تعليمية للزراعة المنزلية والزراعة الحديثة والعديد من المسابقات والجوائز. وتشمل فعاليات الواحة معرض النحل وسوق المزارعين لعرض وبيع المنتجات المحلية الطازجة من الخضراوات والفاكهة وعسل النحل المحلي.

الارتقاء بالقطاع

وقال بدر الشحي مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية: تفتخر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالمشاركة في «مهرجان الشيخ زايد» منذ انطلاقته، حيث عملت الهيئة منذ الدورة الأولى كشريك استراتيجي منذ تأسيس المهرجان بجناح الواحة الزراعية، وبتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آلِ نهيان، على إظهار أهم الملامح الرئيسة للمهرجان من خلال تسليط الضوء على مراحل تطور الحياة الزراعية، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، والاهتمام بالمزارعين وتهيئة أفضل السبل للارتقاء بالقطاع الزراعي في الدولة.

وأشار الشحي إلى أن الهيئة حرصت هذا العام على تخصيص منطقة للتعريف بالفقد والهدر الغذائي، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وصولاً إلى الاستدامة والأمن الغذائي.

الأمن الغذائي

ولفت الشحي إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تهدف إلى تعريف زوار المهرجان بالتطور الذي شهدته إمارة أبوظبي في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي، وتعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الزراعة ومساعي تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء.

وأكد أن مختلف الفعاليات المقامة في الواحة تدعم الأهداف الاستراتيجية للهيئة لتحقيق استدامة قطاع الزراعة، وتبني التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن دعم المنتج الزراعي المحلي وتعزيز مكانته في السوق ودعم المزارعين لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

نشر الوعي

تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على توعوية وتعريف مختلف فئات المجتمع وزوار «مهرجان الشيخ زايد 2023»، من خلال مختلف وسائل وقنوات التواصل الحديثة والتقليدية. وتعتبر الواحة الزراعية إحدى المنصات الرئيسة لنشر الوعي وتثقيف المجتمع بأسلوب تفاعلي ومبتكر وممتع.