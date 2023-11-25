شاكيرا تدفع الملايين لتفادي محاكمة جديدة في إسبانيا

دفعت المغنية شاكيرا، 6.6 مليون يورو إضافية في أغسطس الفائت، في إطار قضية أخرى أمام المحاكم الإسبانية، على ما أفادت أوساطها.

وغُرّمت شاكيرا، الاثنين الماضي، بأكثر من 7 ملايين يورو بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا.

كانت محكمة، في ضواحي مدينة برشلونة، أطلقت في يوليو، إجراءات منفصلة ضد المغنية الكولومبية، البالغة 46 عاماً، بتهمة تهرّب ضريبي يعود إلى العام 2018 وتصل قيمته إلى 6.6 مليون دولار، بعد إضافة الفوائد المتأخرة ورسوم التسوية.

وقالت الوكالة، التي تمثل شاكيرا، إن المغنية دفعت المبلغ بالكامل إلى القضاء في نهاية أغسطس، لتؤكد بذلك معلومات أوردتها صحيفة «إل بيريوديكو».

وذكرت الصحيفة اليومية أنّ دفع مبلغ 6.6 مليون لا يشكّل مؤشراً على «إدانة المغنية أو براءتها» في هذه القضية، بل هو «دليل إضافي على رغبتها في سداد أي ديون» مستحقة لسلطات الضرائب الإسبانية.

يأتي الإعلان عن دفع هذا المبلغ بعد اتفاق أُبرم، الاثنين الماضي، بين النيابة العامة الإسبانية وشاكيرا، جنّبها محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في 2012 و2013 و2014.