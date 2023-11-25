«كذب أبيض».. يحصد جوائز «البحر الأبيض المتوسط»

محمد نجيم (الرباط)

تُوّج الفيلم المغربي «كذب أبيض» للمخرجة أسماء المدير بثلاث جوائز من مهرجان البحر الأبيض المتوسط السينمائي «ميد فيلم»، الذي اختتمت دورته الـ20 في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة عدد من الدول التي تنتمي للبحر الأبيض المتوسط.

حصل فيلم «كذب أبيض» على جائزة فالنتينا بيديشيني لأفضل عمل أول وثانٍ، وجائزة التميز الإبداعي، وجائزة التعبير الفني، حيث قالت لجنة التحكيم إنها منحت جائزة أفضل فيلم لـ«كذب أبيض» (2023) لتمكن مخرجته أسماء المدير من «المساهمة في عملية التعافي الإبداعي للذاكرة الفردية والجماعية، وقد فعلت ذلك من خلال إخراج فيلم وثائقي سينمائي مذهل يتمتع بنضج فني».

وعبّرت المخرجة المغربية أسماء المدير، خلال تسلمها الجائزة، عن مدى فرحتها بهذا التتويج من طرف مهرجان عالمي عريق، قائلة إن فيلمها يحمل رسالة فنية وإنسانية ويمثل المغرب في جوائز «الأوسكار» وفي المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش الدولي للفيلم، موضحة أنه من الأفلام التي فازت بجوائز عالمية من بينها جائزة أفضل إخراج في مسابقة «نظرة ما» و«العين الذهبية» للدورة الـ76 لمهرجان «كان» السينمائي، والجائزة الكبرى لمهرجان سيدني السينمائي الـ70، وجائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان «ديربان» السينمائي الدولي بجنوب أفريقيا، وجائزة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الوثائقي لمهرجان فالنسيان الفرنسي.

يروي فيلم «كذب أبيض» قصة عودة المخرجة إلى منزل والديها بمدينة الدار البيضاء، لمساعدتهما في الانتقال إلى منزل آخر، لتجد صورة تزين جدران المنزل لأطفال يبتسمون في ساحة مدرسة، من بينهم فتاة صغيرة تنظر إلى الكاميرا بخجل، والتي تمثل الصورة الوحيدة للمخرجة وهي طفلة، لكن لديها قناعة أو شكوكاً بأنها ليست الطفلة الموجودة في هذه الصورة. لذلك، تلجأ إلى الحديث مع والديها لعلها تصل إلى الحقيقة، ثم تنتقل أسماء عبر كاميراتها من هذا الحدث الحميمي إلى حدث مؤلم يذكرها بطفولتها البعيدة.

وإلى جانب المخرجة المغربية أسماء المدير وفيلمها «كذب أبيض»، شهد المهرجان مشاركة لافتة من طرف عدد من الأفلام المغربية، من بينها: الفيلم القصير «أيور» لزينب واكريم في مسابقة «ميثكسيس»، و«أيام الصيف» لفوزي بنسعيدي، و«وراء الكواليس» لعفاف بن محمود وخليل بنكيران في فئة أفلام «أتلانتا».