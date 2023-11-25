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أدوية السكري تفتح «عصراً جديداً» في علاج السمنة

أدوية السكري تفتح «عصراً جديداً» في علاج السمنة
26 نوفمبر 2023 01:10

باريس (أ ف ب) 

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بفضل أدوية مصممة أساساً ضد السكري دخل علاج السمنة «عصراً جديداً»، فهذه الأدوية تساهم في خفض الوزن ومواجهة البدانة التي تشكّل آفة عالمية، ويأتي هذا التوجه المستجد في ظل ارتفاع أصوات كثيرة تدعو إلى الحذر فيما يتعلق بالاستخدام “الاجتهادي” لهذه المنتجات.
وقالت مديرة وحدة أبحاث التغذية والسمنة في المعهد الوطني الفرنسي للصحة كارين كليمان: نلمس تأثيرات لأدوية السكري على فقدان الوزن لم نشهدها سابقاً مقارنة بأدوية أخرى، وهذه النتائج قد تقارب جراحة السمنة.
ورأى الخبير الاقتصادي في مجال الصحة فريديريك بيزار أنها «ثورة دوائية ومجتمعية حقيقية»، لكنه شدّد على ضرورة توخّي الحذر، كما هو الحال بالنسبة إلى أي دواء جديد.

السكري
السمنة
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