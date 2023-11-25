«أسرار الحياة البرية».. رسالة استدامة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تتواصل فعاليات «مهرجان الشيخ زايد 2023»، في منطقة الوثبة أبوظبي وسط حضور جماهيري كبير، للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية ضمن أجواء إبداعية تحتفي بالإرث الثقافي لدولة الإمارات وتسلط الضوء على تنوع الموروث الثقافي المحلي والعادات والتقاليد، وتوفر العديد من المنصات التثقيفية والتعليمية. ويعمل المهرجان على تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع والزوار من مختلف الجنسيات، بأهمية الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية ضمن جناح «أسرار الحياة البرية»، الذي جاء ليشكل إضافة نوعية في الحدث، حيث يصطحب الزوار في رحلة تعليمية وترفيهية، أبطالها مجموعة من الشباب الفاعلين الذين يستقبلون الجمهور ويمنحونه فرصة التعرف على نوادر الحيوانات في خطوة جادة لنشر المعرفة والتوعية بدور الحيوانات في التوازن الطبيعي وفي حياة البشر.

محمية النوادر»

وتقدم «محمية النوادر» الفعالية الممتعة الجديدة في المهرجان، رؤية تثقيفية متميزة للزوار عبر مجموعة من الحيوانات والطيور والزواحف التي تُعرض ضمن جناح كبير يتسع لمئات الأنواع، مثل النمر الأبيض الثلجي والقردة، والطيور وأكثر من 50 نوعاً من الزواحف، وتعمل المحمية على توعية وتثقيف الجمهور حول أنواع هذه الحيوانات، وبلد المنشأ والبيئة المناسبة لها وكيفية إطعامها والحفاظ عليها، ودورها في الحفاظ على البيئة، بينما تشكل نقطة جذب للأطفال الذين يستمتعون بإطعامها والتعامل معها عن قرب برفقة مشرفين ومدربين.

ترفيه وتثقيف

ضمن أجواء تفاعلية وبيئة مجهزة بمرافق تسلية، تستقطب «محمية النوادر» يومياً الزوار لمشاهدة بعض الحيوانات، وزيِّنت المحمية برأس ديناصور، وتضم العديد من الطيور والحيوانات النادرة. وفي مشهد لافت للأنظار يحتشد الكبار والصغار لالتقاط الصور مع هذه النوادر المتاحة للجميع، ما دفع إدارة المهرجان إلى تنظيم عملية الدخول للمحمية بأعداد محددة حتى يتمكن الزوار من الاستمتاع بالمكان ومشاهدة هذه الكائنات النادرة وإطعامها والتعرف عليها، ما يؤكد على الدور الذي يلعبه المهرجان في التعريف بالتراث والعادات والتقاليد والتواصل الحضاري للإمارات مع ثقافات العالم، إلى جانب دوره في دعم وتعزيز التوعية البيئية وترسيخ مفهوم استدامة الموارد والحفاظ عليها تزامناً مع استضافة الإمارات لمؤتمر «كوب 28»

أنواع نادرة

المحمية إضافة نوعية في المهرجان، وقد صممت لترك مساحات داخلية تسمح للزوار بالتجول والتقاط الصور وملاعبة الحيوانات والتعرف عليها. وتضم «قسم الزواحف» و«قسم الطيور» و«قسم الخيول» وقسماً مخصصاً لإطعام الحيوانات، و«كوفي النوادر»، ومحلات لبيع أكسسوارات وملابس بعض الحيوانات. ومن أنواع الطيور النادرة التي تضمها الحديقة: عائلة الماكو، وعائلة الكوكاتو، وعائلة الأمازون، و10 أنواع أخرى من الطيور. وتشتمل العائلة الاستوائية على أكثر من 8 أنواع، كما يستمتع الزوار بمشاهدة أكثر من 10 أنواع من القردة ومنها: السنجاب، المنجابي، والليمور والكبوشاوات. ويضم الموقع مجموعة من الحيوانات الأخرى ضمن قسم «بيت العناية»، ومنها: الحصان البوني، الدجاج، البط، الأرانب والكناري.

الحياة البرية

جمال البلوشي مسؤول «محمية النوادر» في المهرجان، ذكر أن جناح «أسرار الحياة البرية» يضم أكثر من 150 نوعاً من الحيوانات النادرة ضمن 10 أقسام، بينما يتفاعل الزوار مع مجموعة من المشرفين على الحيوانات الذين يقدمون نبذة عن الحيوان وبلده وطريقة إطعامه، ويساعدونه على حمل بعضها والتقاط الصور معها.

أنثى النمر

تشتمل «محمية النوادر» على 150 نوعاً من الحيوانات، 90 % منها نادرة، بينما يضم «بيت الزواحف» 50 نوعاً، وبيت «إطعام الحيوانات» 10 أنواع، و«بيت الطيور» 30 نوعاً. ومن أغرب الأنواع أنثى نمر أبيض من سيبيريا، ويوجد منها 4 فقط في العالم العربي.

نشر الوعي

أشار جمال البلوشي إلى أن الهدف من «محمية النوادر» تعزيز الوعي بأهمية ودور الحيوانات في الطبيعة، حيث يؤدي انقراضها إلى خلل في الأرض، ونشر ثقافة التعامل مع الحيوانات والحفاظ عليها كمكوِّن أساسي يشاركنا هذا الكوكب، وكسر حاجز الخوف عند الأطفال وتقريبهم من هذه الكائنات اللطيفة، والتعرف على أهميتها ودورها بالنسبة للطبيعة والبيئة، مؤكداً أن هذا العمل رسالة استدامة من أجل تحقيق التوازن في الطبيعة والحفاظ عليها وإكثارها.