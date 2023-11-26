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موسكو تطلق صاروخاً يحمل قمراً صناعياً

أرشيفية
26 نوفمبر 2023 12:52

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً، الساعة 58:23، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية في مقاطعة أرخانجيلسك، ونجاح عملية وضع القمر في مداره.

 وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنه تم إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز 1.2- بي"، وعلى متنه مركبة فضائية، إلى المدار الأرضي بنجاح حيث بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إنشاء وتثبيت اتصال ثابت عن بعد مع المركبة الفضائية، حيث تعمل الأنظمة الموجودة على متن المركبة الفضائية بشكل طبيعي.

وبعد إطلاق المركبة الفضائية إلى المدار، قام ضباط المركز الرئيسي بإدخال معلومات عنها وبدأوا في تحليل ومعالجة المعلومات حول الجسم الفضائي الجديد. 

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المصدر: وكالات
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موسكو
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