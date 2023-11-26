وفاء بين «وصمة عار» و«نقطة سودة»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة المصرية وفاء عامر، السباق الرمضاني المقبل بمسلسل من 15 حلقة، تجري الاستعدادات لبدء تصويره، بعنوان «وصمة عار»، تأليف كريم سرور وإخراج ممدوح زكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وتواصل حالياً الجهة المنتجة التعاقدات مع باقي أبطال العمل.

أشارت وفاء إلى أنها تواجدت مؤخراً في بيروت لتصوير مشاهدها في مسلسل «نقطة سودة»، الذي يُعرض خارج السباق الرمضاني، بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، وأحمد بدير، تأليف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه حول المشاكل الحياتية.

وتنتظر وفاء عرض فيلم «أبو نسب» مع محمد عادل إمام، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مشكلات الشباب، كما تظهر كضيف شرف في مسلسل «نصي التاني» والذي يُعرض على إحدى المنصات الرقمية. وقالت «مسألة البطولة لا تشغلني، فقد قدمتها كثيراً، وما يشغلني الشخصية التي تحدث علامة، وتظل في أذهان المشاهدين».