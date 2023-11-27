«لحظات أبوظبي».. قيم تسامح وتمازج ثقافات في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أجواء من الفرح والسعادة ممزوجة بالتشويق والمتعة، شهدتها مبادرة «لحظات أبوظبي 2023» التي اختتمت فعالياتها في مدينة الظنة بمنطقة الظفرة، بتنظيم من هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، حيث جذبت إليها الآلاف على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم وأعمارهم، عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة والتحديات والمسابقات، التي بثت البهجة في النفوس، وتُعد المبادرة منصة مثالية لتشجيع أفراد المجتمع على إقامة روابط طويلة الأمد قائمة على التسامح، بما يقوي العلاقات المجتمعية ويزيد تماسكها، كما أنها تجسّد التكاتف الاجتماعي، وتعبّر عن تنوع الثقافات في إمارة أبوظبي.

تلاحم مجتمعي

جنسيات مختلفة وثقافات متنوعة وألوان متباينة، تمازجت لترسم لوحة من التسامح والتلاحم المجتمعي بين مختلف شرائح المجتمع في منطقة الظفرة، وتبرز تنوُّع المشهد الثقافي المزدهر الذي تتفرَّد به أبوظبي، واستقطاب مشاركة فئات المجتمع كافَّة، وتعزيز قيم المشاركة والتلاحم المجتمعي والاندماج بين شرائح مجتمع العاصمة كافة، عبر سلسلة من الفعاليات المجتمعية المختلفة التي من شأنها أن ترتقي بمستوى المعيشة في الإمارة.

على مدى يومين متتاليين، استقطبت المبادرة آلاف الزوار من مختلف الأعمار تحت مظلة واحدة، ليشاركوا بحماس في مجموعة واسعة من الأنشطة المختلفة التي لامست قلوبهم واهتمامهم.

تسامح وتعايش

ألكسندر فلورنس وزوجته ماريا من أستراليا، حرصا على الحضور والاستمتاع بهذه الفعاليات مع أطفالهم، وسط أجواء من المتعة والبهجة، حيث أشار ألكسندر إلى أن وجود أطفاله بجانب أقرانهم من مختلف دول العالم، ليستمتعوا ويلعبوا معاً، يؤكد أن دولة الإمارات هي حقاً دولة تسامح وتعايش لجميع الثقافات والحضارات، موضحاً أنه لم يشعر هو وأسرته بأي غربة، بل شعروا بأنهم جزء من المجتمع الإماراتي الذي يجمع على أرضه جميع الجنسيات والثقافات المختلفة.

سعادة غامرة

تعبر عزيزة الحمادي، «متطوعة» في المبادرة، عن سعادتها لكونها جزءاً من هذا الحدث الذي يجمع مختلف الجنسيات والثقافات في مكان واحد، بهدف رسم البسمة على وجوه الجميع، وهو ما يجعلها تشعر بسعادة غامرة كلما شاهدت السعادة المرسومة على وجوه الزوار من مختلف الثقافات والجنسيات والأعمار.

تشير الحمادي إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا على حديقة الرويس المركزية للاستمتاع بمختلف الفعاليات والفقرات التي لامست اهتمام الجميع باختلاف جنسياتهم وثقافتهم.

وترى الحمادي أن العمل التطوعي يسهم في بناء مجتمع متماسك، وله دور إيجابي على المجتمع، وهذا ما جعلها تحرص دائماً كمتطوعة، على التواجد في مختلف الفعاليات.

أصحاب الهمم

تتميز مبادرة «لحظات أبوظبي» عادة بإقبال جماهيري كبير من مختلف شرائح المجتمع، حيث نجحت الدورة الثانية من المبادرة العام الماضي، في جذب أكثر من 256 ألف زائر من مختلف الأعمار والثقافات الذين استمتعوا بالمشاركة في أنشطتها المتنوعة التي استهدفت جميع فئات المجتمع، بما فيها أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأطفال.