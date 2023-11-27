علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى نيوزيلندا

كيف سيكون شعورك حين تستيقظ في أوّل مدينة ترى شروق الشّمس في العالم؟، هل فكّرت يوماً في زيارة المكان الّذي يحمل أطول اسم شهدته البشريّة على الإطلاق؟، أسئلة قد تدعوك لزيارة نيوزيلندا والمكوث فيها أيّاماً عديدة، لتستمتع بكلّ ما تكتنزه داخلها من عجائب وغرائب تأسِر الألباب.

تقع نيوزيلندا جنوب غرب المحيط الهادئ، وهي عبارة عن مجموعة من الجزر الصّغيرة، بالإضافة إلى جزيرتين أساسيّتين، وهما جزيرة الجنوب، وجزيرة الشّمال الّتي تحتلّ المرتبة الـ 14 ضمن أكبر الجُزر في العالم، وتُعدّ اللّغة الماوريّة اللّغة الأساسيّة لسكّانها، بالإضافة إلى اللّغة الإنجليزيّة، ولغة الإشارة النّيوزيلنديّة.

تعدّ نيوزيلندا وجهة سيّاحية رائعة، فهي تتمتّع بطبيعة خلّابة، وإطلالات لا مثيل لها، يمكنك تشبيهها بلوحة فنّيّة تُزينها الأشجار الكثيفة ومياه المحيط الزّرقاء الصّافية، وإن كنتَ من مُحبّي الشّتاء، وترغب في الفِرار من حرّ الصّيف ورطوبته، فنيوزيلندا من أفضل الخيارات المُتاحة لديك، وسأُطلعكم في هذا المقال على عدد من المعلومات الغريبة عن هذه البلاد، بالإضافة إلى أجمل المدن الّتي يمكنكم زيارتها بها.

ودولة نيوزيلندا تُعد واحدة من أكبر مواطن الأغنام في العالم، ما جعلها تحتلّ المرتبة الثّانية بين أكبر منتجي الصّوف، والمرتبة الثّامنة بين كبار منتجي الألبان في العالم، لا تقتصر الحيوانات في نيوزيلندا على الأغنام، فهي موطن للعديد من الحيوانات والطّيور، مثل «طائر الكيوي»، وهو طائر لا يطير، ومن المعلومات الطريفة حوله أنّ الكثير من المواطنين النّيوزيلنديّين يحبّون مناداتهم بالكيوي نسبة إليه، وهناك أيضاً «طائر الكيا»، وهو طائر مشاغب ومشهور في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك نيوزيلندا أنواعاً مختلفة من طيور البطريق، كما أنها موطن لأصغر أنواع الدّلافين في العالم.

ويوجد في نيوزيلندا العديد من الأماكن السّياحيّة، ومن أشهرها تلّة تحمل أطول اسم في العالم، وهي عبارة عن كلمات من اللّغة الماوريّة، وتعني «القمّة الّتي عزَفَ عليها تماتيا»، وتُستخدم كلمة «توماتا» اختصارًا لها، ويمكنك زيارة هذه التّلّة والاستمتاع بالإطلالة الخلّابة من الأعلى.

ومن البحيرات المشهورة الّتي يمكن زيارتها في نيوزيلندا «البحيرة الزّرقاء» الّتي تقع في حديقة نيلسون ليكس الوطنيّة، وتُعرف بمياهها الصّافية والعذبة، وهناك أيضاً «بحيرة تاوبو»، وهي فوّهة بركانيّة قديمة تعدّ أكبر بحيرة طبيعيّة في البلاد.

أمّا أفضل المدن الّتي يمكن زيارتها في نيوزيلندا، فأوّلها «العاصمة ويلنغتون» ذات المناخ المعتدل، والّتي تشتهر بمتاحفها ومكتباتها ومقاهيها الرّائعة، وهناك أيضاً «مدينة أوكلاند»، القلب النابض لنيوزيلندا، وثاني أهمّ مدنها، وعند زيارة مدينة أوكلاند، ستجد الكثير من الأنشطة للقيام بها، مثل زيارة المتاحف والمعارض الفنّيّة، أو الاستمتاع بالجلوس على الشّواطئ الخلّابة، وإذا أردت تخليد ذكرى مهمّة في حياتك، مثل شهود لحظة شروق الشّمس في أوّل مدينة تُشرق عليها الشّمس في كوكب الأرض، يمكنك زيارة في مدينة جيسبورن والمبيت فيها.

في نيوزيلندا، ستجد كلّ ما تحبّ أن تراه، وأكثر ممّا تتمنّى، فلا تتردّد في الذّهاب إليها.