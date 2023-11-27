سلاف فواخرجي.. تسافر عبر «البوابات السبع»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد الممثلة السورية سلاف فواخرجي لخوض أول تجربة من نوعها في الدراما العربية مع المخرج محمد عبد العزيز، لتقديم أول مسلسل عربي، يستعين بالذكاء الاصطناعي، بعنوان «البوابات السبع» بمشاركة غسان مسعود ورنا ريشة، وأمانة الحنطي، وجهاد سعد، ويتم التصوير في دمشق، تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.



خيال علمي

قالت فواخرجي، إن المسلسل ينتمي لفئة الخيال العلمي، والسفر عبر الزمن، وتاريخ إنشاء بوابات دمشق وتطورها عبر العصور، وهو نمط لم يتم التطرق إليه في الدراما، في محاولة للابتعاد عن الأعمال المألوفة، حيث تدور أحداثه حول الأفراد المنخرطين مع التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي، لتوضيح ما ستكون عليه دمشق وبواباتها في المستقبل، والعمل يناقش الصراع بين المبرمجين، وسعي الإنسان للخلود.

وأوضحت سلاف أن الأحداث تبدأ من الحضارة الإغريقية والرومانية، وتصل إلى عام 3000 م، وتسلط الضوء على دمشق عندما كانت تتعرض لهجمات الغزاة، وبناء سور حول المدينة لحمايتها، وتستمر الأحداث إلى العصر الروماني بصيانة السور، ويتم اكتشاف سبع بوابات، تحمل رموزاً تشير إلى الكواكب السبعة المعروفة خلال ذلك الوقت، وهي الشمس، والقمر، والمريخ، والمشترى، وزحل وعطارد والزهرة.



واقع المرأة

وأشارت فواخرجي إلى أنها قاربت على الانتهاء من تصوير فيلم «سلمى» مع المخرج جود سعيد، وترى أنه من أهم الأعمال السورية ويرصد تفاصيل حياة المرأة في الوقت الحالي، ويكشف الواقع الذي تعاني منه النساء، بشكل واضح وسلس.

واعتبرت مسلسل «أسمهان» الذي قدمته قبل سنوات أن له مكانة خاصة في مسيرتها، وأنها حرصت خلال العمل أن تقتحم أعماق أسمهان كامرأة وإنسانة، وتقديمها من كل الجوانب، وأن مفتاح الشخصية هو إحساسها إنها ستموت مبكراً، لذا قدمتها من جانب إنساني.

وكشفت عن أنها ستتجه في الأيام المقبلة لمجال التأليف، وبدأت التحضير لنيل درجة الماجستير في الآثار، لأن كل هذه الروافد تعزز ثقافة الفنان وتمنحه قدرة أكبر على الاختيار الصحيح لخطواته، فدراسته وتجاربه تؤثر بشكل كبير على اختياراته الفنية.



عودة للإخراج

وأكدت فراخرجي عودتها للإخراج، من خلال فيلم بعنوان «مدد»، الذي تعمل على تحضيره منذ سنوات، وقالت إن اتجاهها إلى الإخراج في فيلم «رسائل الكرز» يأتي من منطلق حبها لهذا العمل وحب المغامرة وخوض تجارب جديدة، تضيف لها الكثير.

وأشارت إلى إن الظروف الصعبة التي شهدتها سوريا أثرت بشكل كبير على الدراما وقللت الإنتاج والمستوى بشكل ملحوظ، لكن كان من المهم الاستمرار لإثبات أن سوريا ستظل باقية والحياة ستستمر، فقد كنا نصوّر الأعمال تحت القصف ووسط ظروف صعبة وتحديات كبيرة.



غياب

غابت سلاف فواخرجي عن موسم رمضان الماضي رغم انتهائها من تصوير مسلسل «مال القبان»، تأليف علي وجيه والممثل يامن حجلي، وإخراج سيف الدين السبيعي، حيث خرج المسلسل من السباق في الأمتار الأخيرة، ويذكر أن آخر ظهور درامي لسلاف كان في رمضان 2022، من خلال المسلسل السوري «مع وقف التنفيذ»، الذي يقتحم العوالم النفسية والمهنية لمجموعة من الشخصيات، وشارك في بطولته عباس النوري، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي.



