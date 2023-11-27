سوسن بدر.. بـ4 وجوه للأمهات

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهت الممثلة المصرية سوسن بدر من تصوير مشاهدها في مسلسل «حدوتة منسية»، والذي تجسد فيه شخصية أم لـ5 أبناء، وتدور الأحداث حول الصراعات التي يواجهونها على الصعيدين العائلي والمهني، والصعوبات التي تواجه بعض الأسر، خاصة المرأة المعيلة التي تفقد زوجها وتتولى شؤون أبنائها، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين، وبطولة أحمد فهيم، وعبير صبري.

وتواصل سوسن تصوير مشاهدها بالجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا»، وتجسد فيه شخصية أم متعلقة بابنتها رغم زواجها وإنجابها لدرحة التدخل في كافة تفاصيل حياتها الأسرية، تأليف مها الوزير وغادة عبدالعال، وإخراج هادي الباجوري، بطولة محمود الليثي، وعبير صبري.

كما تنتظر سوسن عرض مسلسل «حرب الجبالي»، حيث تجسد شخصية والدة بطل العمل، وهي سيدة قوية، تتمتع بالحكمة، وتدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية، تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، بطولة رياض الخولي، وهبة مجدي. وعلى الصعيد السينمائي تنتظر سوسن عرض فيلم «آل شنب»، وتجسد فيه شخصية سيدة تضمر السوء لمن حولها، وتدور أحداثه حول امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، ضمن مفارقات كوميدية، تأليف أحمد رؤوف، وإسلام حسام، وإخراج آيتن أمين، بطولة ليلى علوي، ولبلبة.