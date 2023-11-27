4 أمراض خطيرة يسببها التغير المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

يتسبب التغير المناخي في أضرار بيئية كبيرة، أهمها ارتفاع مستويات سطح البحر، وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكل هذا يؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان، وهنا نذكر بعض هذه التأثيرات الخطيرة، حسب موقع «Bayer» الألماني:



«الدومينو» وأمراض القلب

يشير هذا المصطلح إلى كيفية حدوث تغير كبير نتيجة عدة تغييرات صغيرة، فالتغير المناخي يتسبب في الجفاف الذي بدوره يؤدي إلى حرائق الغابات التي ينتج عنها ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء فيصبح ملوثاً، مما يتسبب في أمراض القلب، والتي هي السبب الرئيسي في الوفاة في العالم، كما أن تغير درجة حرارة الجسم الداخلية يجبر القلب على العمل بشكل أكبر مما يؤدي إلى حدوث نوبات قلبية وسكتات دماغية.



الصحة العقلية

تتسبب الكوارث المرتبطة بتغير المناخ مثل الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات في إصابة بعض الأشخاص بأمراض نفسية وعقلية مثل القلق والاكتئاب، بل وأحياناً تلحق ضرراً أكبر بالأشخاص الذين لديهم تاريخ مع الأمراض العقلية.



السرطان

يزيد التغير المناخي من خطر الإصابة بالسرطان، مثل سرطان الجلد بسبب زيادة الأشعة فوق البنفسجية، وسرطان الرئة نتيجة الهواء الملوث، إلا أن أسباباً أخرى تبدو أقل أهمية مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وعوامل أخرى تؤثر على جودة طعامنا وتتسبب في الإصابة بمرض السرطان الناجم بالأساس عن التغير المناخي، كما يمكن أن تؤدي الكوارث المرتبطة بالطقس إلى انخفاض في نظام الرعاية الصحية مما يجعل الوصول إلى الفحص الأساسي للسرطان أو الحصول على العلاج أمراً أكثر صعوبة.



حبوب اللقاح

وفقاً لمنظمة الحساسية العالمية، فإن ردود الفعل التحسسية تجاه حبوب اللقاح قد زادت في شدتها وتكرار حدوثها في بعض المناطق الجغرافية على مدى العقود القليلة الماضية، بسبب مواسم الزراعة الطويلة التي تتسبب في المزيد من حبوب اللقاح لكل نبات، وأيضاً الاحتباس الحراري العالمي الذي يساعد في نمو الأشجار التي تنتج المزيد من حبوب اللقاح المسببة للحساسية.