«مسرح مفتوح» يجسد حياة الأجداد

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

لوحات بصرية ومشاهد تمثيلية في «مهرجان الشيخ زايد 2023»، تجسد أجواء الأجداد في الفرجان والقرى الإماراتية الزاخرة بالأحداث والتفاعلات اليومية، ضمن عروض ممتعة تعيد تمثيل تفاصيل الحياة قديماً، تصاحبها استعراضات حرفية وتجارب حية وصور اجتماعية تحتفي مع الزوار بأسلوب حياة الأسلاف.



البيئات الأربع

زوار «مهرجان الشيخ زايد 2023» في منطقة الوثبة بأبوظبي على موعد يومي مع مسرحيات تمثيلية، تنقل حياة الأولين في البيئات الإماراتية الأربع إلى الحاضر، لتبث في البيئة البحرية أصوات البحارة وهم يغادرون إلى الغوص، وصوت ناقل الماء في البيئة البدوية وهو يزود أهل الفرجان بالماء العذب، وإظهار قيم التكافل والتعاون على صناعة «الدعون» وقطع العسل في البيئة الزراعية. وتتعالى أصوات البهجة في البيئة الجبلية، حيث استعراض طقوس الزواج من «زهبة العروس» و«نقش الحناء» ومشاهدة الأطفال مبتهجين بممارسة الألعاب الشعبية أو الاستماع إلى «الخراريف». حراك كفيل بأن يجعل الزوار يتلهفون لالتقاط الصور ومتابعة أبطال المشاهد وهم ينتقلون من بيئة إلى أخرى بأزيائهم الإماراتية المفعمة بألوان الحياة.



مشاهد حية

مشاهد تُثير المشاعر وتخاطب الحواس، تصور الحياة الاجتماعية القديمة المفعمة بالأصالة، حيث يتجول الممثلون ضمن «السوق» الذي يشتمل على ملابس شعبية مطرزة بخيوط الفضة ومشغولات الخوص وجرار الطين لحفظ الماء ومختلف الاستعمالات والأواني المعدنية الخاصة بالطعام والشراب والضيافة والأكسسوارات والعطور والبخور والأحاديث والجلسات الخارجية ومظاهر الضيافة. «مسرح مفتوح» وصور بصرية تكمل المشهد، وتزيد غزارة المحتوى الغني بالصناعات التراثية التي تزين ساحة المهرجان في مختلف بيئاته من صناعة «التلي» وسف الخوص وحياكة الصوف وخض اللبن ودق الحناء وصناعة «القراقير» والحبال، وسواها من الصناعات التي تزين المكان وتجعله فضاءً ضاجاً بالحياة.



فعاليات متجددة

فعاليات متجددة وأنشطة متنوعة تراثية وثقافية وترفيهية وفنية وأسرية ورياضية، وأمسيات وحفلات ومسابقات ومغامرات ترضي كل الأعمار وفئات المجتمع، وتضفي أجواءً حماسية على المهرجان، منها العروض المسرحية اليومية في الهواء الطلق، والتي تحتضنها يومياً البيئات الإماراتية الأربع ضمن «القرية التراثية» وتُقرب الزوار من أسلوب حياة الأجداد وعاداتهم وتقاليدهم، عبر عروض مسرحية مستوحاة من الصور الاجتماعية التي عاشها الناس قديماً في الإمارات، ومشاهد تستدعي الوقوف عند الماضي العريق وما تخلله من عادات وتقاليد وطقوس رافقت تعب الأجداد للمساهمة في تنمية المجتمع.



40 فناناً

الفنان مبارك ماشي مخرج مسرحي مسؤول عن العروض المسرحية في «مهرجان الشيخ زايد 2023»، ذكر أن فريقه الؤلف من 40 ممثلاً يقدم يومياً في المهرجان مشاهد تجسد حياة الأجداد ليقرب الزوار من مختلف الجنسيات إلى أسلوب حياة أسلافنا وتعريفهم على طريقة عيشهم وعاداتهم وتقاليدهم وحياتهم الاجتماعية، ضمن أكثر من 30 مشهداً سيتكرر على مدار مدة المهرجان، والعديد من العروض الأخرى التي تتكثف خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال: سنقدم في كل بيئة أعمالاً خاصة بها حيث يستكشف الزوار رحلة الغوص وطقوسها، وفي البيئة البحرية يبدأ المشهد بزيارة الغواصين لـ «بيت النوخذة»، ثم التجول في السوق لأخذ المؤونة ووداع الأهل والجيران والأصدقاء، بينما تصدح فرقة «العيالة» بأناشيدها التي كانت ضرورة عند رحلة الغوض لشحذ الهمم وإضفاء الأجواء الاحتفالية على المشهد.



4 بيئات

وأضاف ماشي: لأن طبيعة المجتمع الإماراتي تتسم بالتعاون والتكافل، فإننا نزور البيئة الزراعية ونعمل على بناء «زفان الدعن»، حيث كان الناس يسكنون «العرشان» ويتعاونون على بنائها بكل حب ومودة، ولا يكتمل المشهد من دون مشاهدة الأطفال وهم يمارسون الألعاب الشعبية التي كانوا يصنعونها بأنفسهم. ولإضفاء نوع من التشويق، نعمل على تقديم مشاهد مختلفة يومياً ارتبطت بكل بيئة، كما نقدم في البيئة الجبلية طقوس العرس الإماراتي قديماً، وما يرافقه من استعراضات «بيت الزهبة» و«حنة العروس». ويظهر في البيئة البدوية رجل يزود البيوت بالماء العذب، بالإضافة إلى بيع الحطب، وسواها من اللوحات الفنية التي تضفي على المهرجان حماساً وتشويقاً، كسرد «الخراريف» التي ارتبطت بالذاكرة الجمعية لأهل الإمارات، والتي تقدمها إحدى الفنانات في مشهد«سوالف يدوه».