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«كلمات» تجمع الإنسانية والثقافة واللغة في «فن أبوظبي»

«كلمات» تجمع الإنسانية والثقافة واللغة في «فن أبوظبي»
28 نوفمبر 2023 00:48

الشارقة (الاتحاد)

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الفن واللغة والثقافة العربية والإنسانية، عناصر حيوية جمعتها «مؤسسة كلمات» ضمن مشاركتها في معرض فن أبوظبي من خلال مجموعة من المنتجات تحمل تصميم الفنان الإماراتي محمد المنصوري، سفير المؤسسة، والذي يتولى أيضاً تصميم الحملة البصرية للمعرض في دورته الخامسة عشرة.
ومن خلال هذه المشاركة، فتحت مؤسسة كلمات الباب لمجتمع الإمارات والمقيمين على أرض الدولة ليكونوا جزءاً من مسيرة المعرفة الإنسانية، إذ تخصص المؤسسة عائدات بيع المنتجات لدعم مبادرة «تبنَّ مكتبة»، التي تستهدف تزويد الأطفال النازحين واللاجئين والمحرومين بمكتبات متنقلة تحتوي كل واحدة منها على 100 كتاب باللغة العربية.

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