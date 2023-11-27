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«ياس باي ووترفرونت».. عروض استثنائية لعيد الاتحاد

«ياس باي ووترفرونت».. عروض استثنائية لعيد الاتحاد
28 نوفمبر 2023 00:48

أبوظبي (الاتحاد) 

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برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والفنية تستعد «ياس باي ووترفرونت»، وجهة الترفيه والحياة العصرية الأبرز على جزيرة ياس، للمشاركة به في احتفالات عيد الاتحاد الـ52، وتتألق الوجهة الرائدة بأجمل الديكورات والأعلام يومي 2 و3 ديسمبر من الخامسة إلى التاسعة مساء.
وتستقبل «ياس باي ووترفرونت» ضيوفها خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنشطة وفعاليات ترفيهية مستوحاة من التراث الشعبي والثقافي الأصيل للدولة مثل جلسات بالحناء، مع فرصة التقاط صورة مع الصقر والتي تسلط الضوء على تراث الصقارة، كما يتعرف الضيوف أيضاً على الحرف البحرية التي تشكل جزءاً أصيلاً من التراث الشعبي للدولة.
وتستضيف «ياس باي ووترفرونت» أيضاً العديد من الفقرات الاحتفالية والوطنية المميزة مثل رقصات «العيالة».

عيد الاتحاد
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