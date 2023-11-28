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«أصلي» كلمة العام على قاموس «ميريام وبستر»

«أصلي» كلمة العام على قاموس «ميريام وبستر»
29 نوفمبر 2023 00:50

واشنطن (أ ف ب) 

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في عالم يجتاحه التلاعب بالصور والتضليل الإعلامي، كانت كلمة «authentic» ومعناها (أصلي) أكثر الكلمات بحثاً هذا العام في الولايات المتحدة من خلال قاموس «ميريام وبستر»، وفق ما أعلنت الدار الناشرة لهذا القاموس الشهير على موقعها. وقالت «ميريام وبستر»: إن هذه الكلمة، التي تعكس مخاوف الأميركيين بشأن النقاشات حول الذكاء الاصطناعي أو الهوية أو الشبكات الاجتماعية، استحوذت على العدد الأكبر من عمليات البحث على خدماتها الإلكترونية. وبحسب دار النشر، فإن شخصيات بارزة إعلامياً، بينها المغنية الشهيرة تايلور سويفت، شددت هذا العام على أهمية الأصالة في الحياة الاجتماعية.

الولايات المتحدة
الذكاء الاصطناعي
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