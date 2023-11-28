«أمنية» تُحقّق أمنيات 5 أطفال مرضى

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار فعاليات يوم الطفل العالمي، حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية» أمنيات 5 من أطفالها المُصابين بأمراض مُزمنة.. واستضاف فندق شانغريللا دبي الأطفال المرضى مع عائلاتهم في حفل تضمن تحقيق أمنيات الأطفال التي تركّزت في الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطوّرة مثل آيفون، إكس بوكس وبلاي ستيشن وغيرها.. وتوجّه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالشكر والتقدير والعرفان إلى شركاء الحفل على دعمهم وجهدهم لإسعاد قلوب الأطفال، وتحقيق أمنياتهم وإضاءة شمعة الأمل في قلوبهم مع عائلاتهم، مُثمّناً جهود الشركات العاملة في الإمارات التي تحرص على تأدية مسؤولياتها الاجتماعية ونشر مشاعر المحبة والأخوة الإنسانية بين الجميع.