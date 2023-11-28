56.661 زائراً لـ«وفرة قاحلة» في «البندقية»

أبوظبي (الاتحاد)

بعدما حقق نجاحاً كبيرة وحظي بإشادات واسعة، اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات مشاركته الخامسة في المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية ممثلة في معرضه الفني «وفرة قاحلة»، واستقبل المعرض 56.661 زائراً استكشفوا الدراسة البحثية التي قدّمها فيصل طبارة، العميد المشارك والأستاذ المشارك في كلية العمارة والفنون والتصميم بالجامعة الأمريكية في الشارقة.. وتناول معرض «وفرة قاحلة» آليات تحويل البيئات القاحلة إلى مساحات وفيرة من خلال استكشاف الإمكانيات المعمارية الكامنة في المساحات القاحلة بالدولة، وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح: شكّل المعرض وجهة محفزة وملهمة أثارت الكثير من النقاشات حول الممارسات المعمارية المتجذرة والمعارف والخبرات المكتسبة في الإمارات، والقدرة على التكيف والإمكانيات التي يتيحها دمج تلك الخبرات بالتقنيات الحديثة.