«السعديات».. تجارب آسرة للاحتفال بعيد الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

ملاذ مثالي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المقبلة، توفره جزيرة السعديات أبوظبي، الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط، للضيوف الراغبين في الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات في ربوعها، واستعدت هذه الوجهة الرائدة بمجموعة من الفعاليات والبرامج الآسرة لإسعاد الزوار، مستفيدة من شواطئها الرملية البيضاء الناعمة، ومرافقها الترفيهية الرائدة. ودعت جزيرة السعديات أبوظبي ضيوفها من جميع أنحاء الإمارات للمشاركة في احتفالات متفردة تطل من بين ثناياها ملامح تاريخ الإمارات وخصوصيتها في إطار تجربة احتفالية استثنائية، مع فرصة لاستكشاف المناظر الطبيعية المتنوعة والحياة البحرية الغنية.. كما تشمل التجارب عروضاً ترفيهية، وبرامج للتأمل والاسترخاء.