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الترفيه

حنان غيث تطلق «نجم في عالم الاستدامة».. اليوم

لقطة من الفيلم
30 نوفمبر 2023 02:12

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
بمناسبة «عيد الاتحاد» الـ 52، أنتجت المخرجة والمنتجة والمؤلفة الإماراتية حنان غيث بدعم من وزارة الثقافة، فيلماً كرتونياً وطنياً تعليمياً وترفيهياً بعنوان «نجم في عالم الاستدامة»، بطله شخصية «الطائر نجم»، تطلقه اليوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب» والقنوات المحلية.

مفهوم الاستدامة
يأتي تنفيذ «نجم في عالم الاستدامة»، ومدته دقيقتان، كجزء ثان من الفيلم القصير «نجم الخمسين»، ويعتبر العمل، ثنائي وثلاثي الأبعاد، أولى تجاربها في إخراج أفلام الرسوم المتحركة القصيرة. وقالت: هذا المجال بات شغفي بعدما حصلت على درجة الماجستير، وجاءت مناسبة عيد الاتحاد لتدفعني إلى تنفيذ فيلم يعزز مفهوم الاستدامة، تزامناً مع «كوب 28».

مغامرة خيالية
وذكرت أن الأفلام وسيلة تلهم المشاهد بصرياً، وتحفز حواسه عبر الصورة والصوت والألوان.

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غيث الحاصلة على الماجستير في الإعلام، متخصصة في برامج الأطفال، وصاحبة فكرة العمل الشهير «شلة دانة»، أوضحت أن فكرة الفيلم تدور حول «نجم»، وهو طائر حمام الراعبي المحلي الذي يصطحب المشاهد في رحلة، حيث اعتمدت تقنية الأفلام الصامتة حتى يكون التركيز على قوة القصة والسيناريو والمحتوى البصري، للوصول إلى الجمهور من مختلف الثقافات.

فكرة الفيلم
ولفتت غيث إلى أن فكرة الفيلم تدور حول الطائر «نجم» الذي يعيش في متحف قديم، وبينما يقرأ كتاباً عن الفضاء لأصدقائه الحيوانات المهددة بالانقراض، تصله هدية بواسطة روبوت على شكل حشرة، والهدية سلة من القش بداخلها حقيبة من القماش ولوح شمسي وبذرة قمح سحرية.
يرمي نجم اللوح الشمسي غير مكترث به، فهو لا يعرف أهميته، ثم يضع الحقيبة على ظهره ويهم بأكل البذرة، فتتفاعل خلايا اللوح الشمسي مع أشعة الشمس وتمدها بالطاقة، وفجأة تتحرك لعبة قطار كهربائي.

مشاريع مستدامة
يبدأ «نجم» مغامرة في المتحف، مروراً بتحف وألعاب تشبه معالم المشاريع المستدامة في الإمارات، وبينها مركز الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، مدينة مصدر، متحف الاتحاد، وأشجار النخيل.

حنان غيث
الاستدامة
الإمارات
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