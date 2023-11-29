"أمنية": نفتخر بالتزام الإمارات بالاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت مؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية باستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، الذي يأتي تجسيداً لاهتمام القيادة الرشيدة باستدامة جودة الحياة لدى الجميع، ومواجهة أزمة التغيّرات المناخية التي أصبحت تهدد العالم بأسره وتوحيد الجهود الدولية في مجال العمل المناخي من أجل مستقبل مستدام أفضل للبشرية.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية: يشكّل تغيّر المناخ وتلوث الهواء تهديداً مباشراً لقدرة الأطفال على البقاء والنماء والازدهار، فالظواهر الجوية القصوى التي زادت حدتها وتواترها تهدّد حياة الأطفال وتدمّر الهياكل الأساسية الحيوية لعافيتهم، وقد تؤدي أيضاً إلى تأثيرات تمتد مدى الحياة.

وأوضح: الأطفال هم الأكثر عرضة للأوبئة التي تزداد تباعاً نتيجة لتغيّر المناخ، لاسيما الأمراض التنفسية المسبّبة للوفاة، ويتحمّل الأطفال دون سن الخامسة قرابة 90% من عبء الأمراض التي يمكن عزوها إلى تغيّر المناخ والتدهور البيئي. ونحن على يقين بأن التصدي لتغيّر المناخ والحد من تأثيراته، أمران ضروريان لحماية أطفال العالم والوصول إلى أنماط الحياة المُستدامة بيئياً.

وأضاف: نفتخر بوجودنا في دولة الإمارات التي تلتزم بالاستدامة في مختلف أنماط الحياة، والحرص على تحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية من مُعالجة تغيّر المناخ وتجنّب أسوأ الآثار الصحية الناجمة عن ذلك التحدي العالمي.

واختتم تصريحه بالقول: نعايش يومياً الأطفال المصابين بمختلف الأمراض المزمنة، ونحرص على تحقيق أمنياتهم مهما كانت مستحيلة. ونتطلّع إلى أن نصل معاً ذات يوم إلى عالم صحي مستدام خالٍ من الأطفال المرضى. وكلنا ثقة بأن جهود قيادة وحكومة الإمارات ستكون الوسيلة الأولى للوصول إلى مثل هذا العالم.