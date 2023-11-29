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موسيقى وصور نادرة وألعاب نارية في جزيرة المارية

موسيقى وصور نادرة وألعاب نارية في جزيرة المارية
30 نوفمبر 2023 02:12

أبوظبي (الاتحاد)

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ألعاب نارية، ومعرض للصور النادرة يسلط الضوء على تراث الدولة، يتصدران فعاليات ملهمة أعدتها جزيرة المارية، الوجهة العصرية المفضلة في أبوظبي، للاحتفال بعيد الاتحاد الـ52، ومن خلال شراكة مع الأرشيف والمكتبة الوطنية - أبوظبي، تستضيف الجزيرة معرضاً تثقيفياً للصور، يقدم للضيوف لمحة عن تراث وتاريخ الإمارات الغني، ويتيح لهم مشاهدة صور تاريخية نادرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ولمنشآت ومعالم الإمارات المهمة، والاطلاع على مراحل تطور الدولة.. ويستمتع ضيوف المارية بمشاهدة عرض موسيقي رائع لموكب شرطة أبوظبي، كما يتضمن البرنامج عرضين مبهرين للألعاب النارية يومي 2 و3 ديسمبر.

عيد الاتحاد
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الإمارات
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