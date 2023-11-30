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«الثقافة والسياحة» تُطلق «سفراء الضيافة الإماراتي»

«الثقافة والسياحة» تُطلق «سفراء الضيافة الإماراتي»
30 نوفمبر 2023 14:15

أبوظبي (الاتحاد) 
نظمت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، الملتقى الأول لسفراء الضيافة الإماراتي الذي يوفر منصة سنوية جديدة تجمع تحت مظلتها الكوادر المواطنة العاملة في قطاع السياحة والضيافة في الإمارة، للحوار والتواصل حول سبل تعزيز حضورها في هذا القطاع.حضر فعاليات الملتقى عدد من مديري الدائرة، وشارك أكثر م من 80 من الكوادر الإماراتية العاملة في قطاع السياحة والضيافة من موظفي القطاع الفندقي وطلاب برنامج خبرتي والمرشدين السياحيين.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الكوادر الإماراتية في هذا القطاع، ودورها المحوري في تقديم تجارب أصيلة للزوار. وتضمن الحدث برنامجاً من الحوارات مع خبراء السياحة وورش العمل لتسهيل تبادل الأفكار والرؤى حول واقع ومستقبل صناعة السياحة المتنامية في الإمارة، والتحديات الراهنة، والحلول المبتكرة لتخطيها.
وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة: نلتزم بتمكين الكوادر المواطنة، وتزويدها بالبرامج والموارد اللازمة لصقل مهاراتها ودعم قدرتها على تصميم وتقديم تجارب أصيلة تلبي تطلعات الجميع، بما يتماشى مع رسالتنا الرامية إلى التطوير المستمر للمشهد السياحي في أبوظبي. ويمنحنا ملتقى سفراء الضيافة الإماراتي فرصة مثالية للتعرف عن قرب إلى آراء المواهب المواطنة، التي نعتبرها ركيزة أساسية للنمو المستدام.
ويدعم الملتقى أهداف دائرة الثقافة والسياحة الساعية إلى تطوير قطاع سياحي متنوع وشامل وديناميكي، وتقديم أفضل خدمات الضيافة التي تعكس ثراء تراث وثقافة الإمارة.

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