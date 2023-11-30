في «إنجاز استثنائي».. امرأة سبعينية تنجب توأما

أنجبت امرأة أوغندية في السبعين من العمر توأما، في «إنجاز استثنائي»، على ما كشف طبيبها اليوم الخميس.

وقال الطبيب إدوارد تامالي سالي، الذي أشرف على حملها وولادتها، إن إنجاب امرأة سبعينية هو«إنجاز استثنائي».

ووصفت سافينا ناموكوايا ولادة توأمها، وهما صبي وفتاة، أمس الأربعاء، بأنها «معجزة».

وأشار الطبيب سالي إلى أن الأم والطفلين بصحة جيدة وما زالوا تحت المراقبة في منشأة طبية في العاصمة كمبالا. وتعيش سافينا ناموكوايا في ريف ماساكا، على بعد حوالى 120 كيلومتراً غرب العاصمة.

كانت المرأة السبعينية قد أنجبت طفلة قبل ثلاث سنوات، بعد أن فشلت في الإنجاب في السابق.

ولم يكن لديها أطفال من زوجها الأول الذي توفي عام 1992.