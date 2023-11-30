الجمعة 1 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

في «إنجاز استثنائي».. امرأة سبعينية تنجب توأما

سافينا ناموكوايا في المستشفى بعد ولادة توأمها
30 نوفمبر 2023 21:25

أنجبت امرأة أوغندية في السبعين من العمر توأما، في «إنجاز استثنائي»، على ما كشف طبيبها اليوم الخميس.
وقال الطبيب إدوارد تامالي سالي، الذي أشرف على حملها وولادتها، إن إنجاب امرأة سبعينية هو«إنجاز استثنائي».
ووصفت سافينا ناموكوايا ولادة توأمها، وهما صبي وفتاة، أمس الأربعاء، بأنها «معجزة».
وأشار الطبيب سالي إلى أن الأم والطفلين بصحة جيدة وما زالوا تحت المراقبة في منشأة طبية في العاصمة كمبالا. وتعيش سافينا ناموكوايا في ريف ماساكا، على بعد حوالى 120 كيلومتراً غرب العاصمة.
كانت المرأة السبعينية قد أنجبت طفلة قبل ثلاث سنوات، بعد أن فشلت في الإنجاب في السابق.
ولم يكن لديها أطفال من زوجها الأول الذي توفي عام 1992. 

المصدر: آ ف ب
عجوز
ولادة
توأم
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«أونروا»: شمال غزة «مدينة أشباح» وانهيار كامل بالبنى التحتية
اليوم 02:23
الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار السياسي أبرز التحديات التي تواجه دول الساحل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
28.3 مليار دولار لتفعيل جهود التنمية في «الساحل الأفريقي»
اليوم 02:23
أسير فلسطيني مفرج عنه بعد مغادرته سجن عوفر (رويترز)
الأخبار العالمية
إطلاق 10 إسرائيليين و30 فلسطينياً في سابع عملية تبادل للأسرى
اليوم 02:23
مياه الأمطار تغمر مناطق واسعة من أراضي الصومال (أ ف ب)
الأخبار العالمية
100 قتيل و2.5 مليون متضرر جراء الفيضانات في الصومال
اليوم 02:23
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن يندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
اليوم 02:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©