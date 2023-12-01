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فايزر تتوقف عن تطوير دواء لإنقاص الوزن بسبب أعراض جانبية المصاحبة له

فايزر تتوقف عن تطوير دواء لإنقاص الوزن بسبب أعراض جانبية المصاحبة له
1 ديسمبر 2023 16:36

توقفت شركة فايزر الأميركية للصناعات الدوائية عن تطوير دواء تجريبي لإنقاص الوزن يتم تناوله مرتين يوميا، بعد ظهور أعراض جانبية على نصف الأشخاص الذين تناولوه خلال مرحلة التجارب، مثل الدوار والقيء.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أنها سوف تستمر في تطوير نسخة أخرى من الدواء يتم تناولها مرة واحدة يوميا تحمل اسم "دانوجليبرون"، على أمل تحسين الأعراض الجانبية المصاحبة له.

وأوضحت فايزر أن من المتوقع أن تصدر نتائج الدراسات الخاصة بالدواء الجديد خلال النصف الأول من العام المقبل، وأعربت عن أملها أن تفضي هذه النتائج عن "مسار للأمام".

ويمثل قرار التوقف عن تطوير الدواء ضربة أخرى لجهود فايزر لتطوير أدوية جديدة من أجل الدخول في سوق أدوية إنقاص الوزن المربح، في ظل تراجع الطلب على لقاحها الخاص بفيروس كورونا.

ورغم أن معظم الأعراض الجانبية التي صاحبت مراحل تجربة الدواء كانت محدودة، فإن 73% من المرضى ظهرت عليهم أعراض دوار، و 47% ظهرت عليهم أعراض قيء، و25% أعراض إسهال. 

المصدر: د ب أ
فايزر
إنقاص الوزن
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