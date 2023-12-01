4 أفلام إماراتية تنافس بـ«البحر الأحمر السينمائي»

محمد قناوي (القاهرة)

تتواجد السينما الإماراتية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يقام في جدة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر الجاري، بأربعة أفلام روائية طويلة، في أقسام المهرجان المختلفة.

المخرجة نائلة الخاجة

«ثلاثة»

يشارك فيلم «ثلاثة» للمخرجة والمنتجة الإماراتية نايلة الخاجة للمرة الأولى عالمياً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وينافس على جوائز النسر الذهبي، وشارك في كتابته بن ويليامز، وبطولة الممثل البريطاني جيفرسون هول، المعروف بأدواره المميزة، إلى جانب فاتن أحمد، ونورا العبد، ومرعي الحليان، ومهند بن هثيل، وسعود الزرعوني، وتدور أحداث العمل حول حب الأم الذي لا يتزعزع والرحلة الاستثنائية التي تشرع فيها لإنقاذ ابنها، وقد تم تصويره بين الإمارات وتايلاند مستغرقاً 24 يوماً.

ملصق فيلم «دلما»

«دلما»

يشارك فيلم «دلما» في عرضه العالمي الأول بالمهرجان، سيناريو وإخراج وإنتاج حميد السويدي، بطولة هيرا محمود، راشد حسن، عثمان أبوبكر، هدى الغانم، آدم المعناوي، وتدور أحداثه حول «دانا» الوافدة الجديدة نسبياً إلى جزيرة دلما، حيث قامت بتجديد منزل والدها المهجور وتأجيره للسياح، وبسبب ذلك تصبح شخصية مكروهة من أهل الجزيرة بعد أن عكرت صفو هدوئهم، لتدخل في صراعات شرسة معهم.

«حوجن»

في قسم الروائع العربية، يشارك فيلمان إماراتيان، الأول «حوجن» في عرضه العالمي الأول، والذي تم اختياره ليُعرض في افتتاح الدورة الثالثة، وهو إنتاج مشترك بين «إيمج نيشن أبوظبي»، وفوكس سينما وستوديوهات إم بي سي، والفيلم سيناريو وحوار إبراهيم عباس، ياسر الياسري، سارة طيبة، حسام الحلو، وإخراج ياسر الياسري، وبطولة العنود سعود، نور الخضراء، براء عالم، محسن منصور، نايف الظفيري، شيماء الطيب.

من كواليس فيلم «حوجن»

ويستمد الفيلم أحداثه من رواية الخيال السعودية الأكثر مبيعاً لـ«إبراهيم عباس»، وتدور أحداثه في عالم عبر فيه الجن الحاجز التقليدي، ليعيشوا بشكل غير مرئيّ بين البشر، وخلال الأحداث تنقلب حياة «حوجن» رأساً على عقب عندما تنتقل عائلة بشرية إلى منزل عائلته في جدة، غير مدركة لحقيقة أنه مسكون بكائنات سحريّة، وينجذب «حوجن» بشكل متزايد إلى هذه الكائنات الغريبة الدخيلة، خاصّة سوس الجميلة، طالبة الطّبّ، ليأخذنا هذا الفيلم الرومانسي في رحلة عبر الخيال، ليبدو كل شيء ممكناً.

ملصق «أنف وثلاث عيون»

«أنف وثلاث عيون»

والفيلم الإماراتي الثاني، المشارك في قسم الروائع العربية، إنتاج إماراتي مصري مشترك، هو «أنف وثلاث عيون»، قصة إحسان عبد القدوس، وسيناريو وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس في عرض عالمي أول، بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، وأمينة خليل، وتدور أحداثه حول جراح تجميل في أواخر الأربعينيات من عمره، يلجأ إلى طبيبة نفسية، لتعالجه من الصراع الداخلي الذي يعيشه بعد تورطه مع فتاة أصغر منه سناً، لتثير القصة ذكريات الماضي، وكيف تطورت علاقتهما من مرور الزمن.