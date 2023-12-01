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الترفيه

«مهرجان الشيخ زايد» يواصل احتفالاته بـ«عيد الاتحاد»

عروض الدرونز والليزر تبهج زوار المهرجان (من المصدر)
2 ديسمبر 2023 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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تحت شعار «حيّاكم»، يواصل «مهرجان الشيخ زايد 2023»، المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، استقبال زواره للمشاركة في برنامجه الخاص الذي أعدّه احتفاءً بـ«عيد الاتحاد» الـ 52 لدولة الإمارات، الذي انطلق في ساحاته أمس الجمعة وسط تجمع للحضارات والثقافات المختلفة في أجواء ثقافية تراثية ترفيهية عالمية. 

تطور وازدهار
يحتفي «مهرجان الشيخ زايد 2023» الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بـ«عيد الاتحاد» الـ 52، بآلاف الفعاليات والأنشطة والمسابقات التي تعكس الإنجازات التي وصلت إليها دولة الإمارات من تطور وازدهار خلال العقود الماضية، وتضيء على تراث وتقاليد وإرث الدولة ليتمكن المواطنون والمقيمون من أكثر من 200 جنسية من عيش الأجواء الوطنية والاطلاع على التراث الإماراتي، إلى جانب التعبير معاً عن روح الاتحاد والوحدة لدولة الإمارات.

تمسك بالجذور
وتتواصل الاحتفالات على مدار 3 أيام حتى يوم الأحد، من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، بمجموعة من البرامج والفعاليات المميزة التي تقام في أقسام وأجنحة المهرجان بمشاركة شعبية ورسمية من مختلف الجهات الحكومية، وتركز المشاركات على فكرة التراث والتمسك بالجذور وإنعاش ذاكرة الأجيال وربطها بالماضي والتراث العريق، بالإضافة إلى تعريف الزوار بالتراث والعادات الإماراتية الأصيلة في ظل احتفالات الدولة بذكرى تأسيس الاتحاد عام 1971.

معزوفات موسيقية
ويعيش زوار المهرجان خلال أيام الاحتفال بـ«عيد الاتحاد» أجواءً من السعادة، تعكس فرحة الوطن وشعب الإمارات وفخره بإنجازات الدولة واعتزازه بعَلم الاتحاد وبالقيادة الحكيمة، حيث يشارك الزوار في مجموعة متنوعة من العروض تشمل «الأوركسترا» التي تقدم معزوفات موسيقية مميزة، وعروض الفرق التراثية الشعبية المختلفة، بالإضافة إلى عروض الفرقة الموسيقية الوترية لشرطة أبوظبي، التي تقدم معزوفات تراثية تعكس الموروث الشعبي لدولة الإمارات، وتعبر عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن.

«القرية التراثية»
وتقدم «القرية التراثية» بالمهرجان أنشطة مميزة للزوار من مختلف الجنسيات لتعريفهم بالتراث الإماراتي الأصيل ببيئاته الأربع «الجبلية، الزراعية، البحرية، والصحراوية، وإظهار أوجه التراث الشعبية المختلفة عبر الصناعات اليدوية والحرف والفنون التقليدية بهدف ربطها بالحاضر وتعريف الأجيال بها بكل ما تمثله من إبداع إنساني وتراث عريق لأبناء الوطن، كما تقيم أجنحة الدول المشاركة الكثير من الفعاليات والعروض الفنية المميزة التي تقدمها الفرق التراثية والشعبية احتفالاً بهذه المناسبة الغالية، بالإضافة إلى مسيرة الحضارات العالمية التي تشارك بها فرق فلكلورية عالمية تجوب أرجاء المهرجان.

لوحات مضيئة
وتشهد سماء «مهرجان الشيخ زايد 2023» عروضاً مبهرة للاحتفال بـ«عيد الاتحاد» الـ 52 للدولة من خلال عروض الدرونز التي تشكل لوحات فنية رائعة، وعروض الألعاب النارية الكبرى التي تنطلق بأشكال جديدة وأضواء مبهرة لتزين سماء منطقة الوثبة، كما تقدم نافورة الإمارات عروضاً مليئة بالأنوار وألوان عَلَم دولة الإمارات والموسيقى وعروض الليزر.

جوائز قيمة
يحظى زوار المهرجان خلال احتفالات «عيد الاتحاد» بفرص الفوز بجوائز قيمة من خلال مسابقات تراثية متنوعة تُقام في ساحات وأرجاء المهرجان، أما المدينة الترفيهية فتشهد أجواء احتفالية مختلفة من خلال الألعاب المتنوعة التي تناسب مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى العروض الفنية التي تُقام على مسرح الأطفال وورش العمل المتنوعة والعروض حية بمدينة الأطفال، وغيرها الكثير من المفاجآت التي تنتظر زوار المهرجان خلال هذا الاحتفال، وتعزز الانتماء والولاء للوطن.

«مسيرة الاتحاد»
تقدم «مسيرة الاتحاد» التي تقام يوم الأحد 3 ديسمبر، صورة وطنية تعبّر عن التلاحم والثوابت الوطنية التي يرتكز عليها الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتقدم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، كما أنها تمثل تعبيراً صادقاً من كل أبناء الوطن عن حب الوطن والفخر بقيادته الرشيدة.

أجواء عائلية
يوفر مهرجان الشيخ زايد للزوار تجارب طعام جديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية، التي تلبي تطلعات مختلف الأذواق في أجواء عائلية ثقافية ترفيهية، بالإضافة إلى فرصة التسوق بالأجنحة والأقسام المختلفة، التي تقدم خصومات بمناسبة «عيد الاتحاد» الـ 52 لدولة الإمارات.

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