10 آلاف قيلولة يومياً تضمن «استدامة البطاريق»

واشنطن (أ ف ب)

عند البشر.. تُعدّ الغفوة المفاجئة لبضع ثوان مؤشراً على التعب، وقد تكون خطرة في بعض المواقف كأن تحدث أثناء القيادة مثلاً... لكنّ طائر البطريق الشريطي الذقن يأخذ يومياً أكثر من 10 آلاف قيلولة قصيرة متوسّط مدة الواحدة منها أربع ثوان، على ما بيّنت دراسة نشرتها مجلة «ساينس»..

وتتيح هذه القيلولات الصغيرة للبطريق الشريطي الذقن تجميع أكثر من 11 ساعة نوم يومياً.. وأشار معدّو الدراسة إلى أنّ البطاريق قد تكون طوّرت هذه الميزة بسبب حاجتها لأن تبقى متيقظة بصورة مستمرة للحفاظ على بقائها وحماية بيضها وصغارها.. ولفتوا إلى أنّ هذه الدراسة أكدت أنّ فوائد النوم قد تكون تراكمية حتى لو كان الطائر يحصل عليها من قيلولات قصيرة.