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أزياء مستدامة في ساحة الوصل

أزياء مستدامة في ساحة الوصل
2 ديسمبر 2023 02:38

دبي (الاتحاد)

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ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ «كوب 28»، تقدم مجموعة من مصممي الأزياء البارزين، والصاعدين مساء الأربعاء المقبل عرضاً للأزياء المستدامة في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، ويهدف العرض إلى إعادة تعريف صناعة الأزياء، من خلال رؤى مبتكرة وضعها المصممون في مجموعات من الأزياء الصديقة للبيئة، ويعتبر هذا أول عرض أزياء تشهده فعاليات مؤتمرات الأطراف، ويوفر منصة لمصممي الأزياء الملتزمين بقضايا تغير المناخ والاستدامة، للتعبير عن أفكارهم المتعلقة بمناصرة العمل المناخي، ويدعم مبادراتهم لرفع مستوى الوعي حول أهمية تضافر جهود مختلف القطاعات على المستوى العالمي لمواجهة التحديات المناخية وصون الموارد الطبيعية.

COP28
ساحة الوصل
كوب 28
دبي
الإمارات
مدينة إكسبو دبي
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