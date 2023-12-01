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مارتيري يعزف لــ«الطبيعة» في «COP28»

مارتيري يعزف لــ«الطبيعة» في «COP28»
2 ديسمبر 2023 02:38

دبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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«التناغم مع الطبيعة».. عنوان حفل فني موسيقي يقدمه المايسترو الإيطالي أليساندرو مارتيري لزوار مؤتمر الأطراف «كوب 28» في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، ويبحر مارتيري المعروف باسم «فنان الطبيعة» بالمستمعين من خلال عزف على البيانو إلى عالم من السعادة الخالصة يستشعرون فيه روعة الطبيعة وجمالياتها، فيما يمكن اعتباره تنبيهاً ناعماً لأهمية صون الجمال الفطري والحفاظ على البيئة وصيانتها للأجيال القادمة.. ويقدم مارتيري خلال الحفل، الذي يقام في ساحة الوصل، باقة من أروع معزوفاته التي حققت جماهيرية واسعة على المستوى العالمي، وسبق للفنان الإيطالي الشهير أن قدم عروضاً في عدد من المواقع الشهيرة بطبيعتها الساحرة حول العالم.

COP28
كوب 28
دبي
الإمارات
ساحة الوصل
مدينة إكسبو دبي
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