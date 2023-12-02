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تحذير من مضاعفات خطيرة تسببها أدوية احتقان الأنف

مريض مصاب بمرض احتقان الأنف
2 ديسمبر 2023 22:40

أوصت لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، بعض فئات المرضى بعدم استخدام الأدوية المخففة لاحتقان الأنف تفادياً لحدوث مضاعفات خطيرة.
وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية، عبر موقعها الإلكتروني، أن "المرضى، الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم الشديد أو غير المسيطَر عليه (غير المعالج أو المقاوم للعلاج)، أو الفشل الكلوي الحاد (المفاجئ) أو المزمن (طويل الأمد)، ينبغي ألا يستخدموا الأدوية التي تحتوي على السودوإيفيدرين".
و"السودوإيفيدرين" منشّط يُستخدم غالباً كمزيل للاحتقان في حالات نزلات البرد أو الحساسية، ولكنه قد يتسبب بمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي العكوس ومتلازمة تضيّق الأوعية الدماغية العكوسة، وهما تأثيران نادران يمكن أن يؤديا إلى انخفاض في تدفّق الدم إلى الدماغ، مما قد يُحدِث مضاعفات خطيرة مميتة.
وتتوافر الأدوية، التي تحتوي على "السودوإيفيدرين" في دول الاتحاد الأوروبي، بأسماء علامات تجارية مختلفة، من بينها "أكتيفيد" و"أسبرين كومبلكس" و"كلاريناز" و"أومكس روم" و"نوروفين كولد آند فلو" و"آييريناز".
وشددت لجنة تقييم مخاطر التيقظ الدوائي في الوكالة على ضرورة أن "ينصح المتخصصون في الرعاية الصحية المرضى بالتوقف فوراً عن استخدام هذه الأدوية وطلب العلاج إذا ظهرت عليهم أعراض متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي العكوس ومتلازمة تضيّق الأوعية الدماغية العكوسة، كالصداع الشديد المفاجئ والغثيان والقيء والتشنجات والاضطرابات البصرية".
وأوصت اللجنة كذلك بتحديث المعلومات المتعلقة بكل الأدوية التي تحتوي على "السودوإيفيدرين" بتضمينها هذه المخاطر.
ويتوقع أن تدرس اللجنة العلمية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية في الأشهر المقبلة توصية لجنة تقييم المخاطر، على أن تحيل الرأي الذي تتوصل إليه على المفوضية الأوروبية لاتخاذ القرار النهائي.

 

المصدر: آ ف ب
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