أحمد العسم يكتب: الورد والشارع والإنسان

ورد لبلدي الإمارات، لعائلتي الكبيرة، ورد للمجتمع، لحب الحياة.. «من يشتري الورد يضع له مكاناً خاصاً»..

«فكر وأعد واذكر» ما يمنحه الورد من ألوان وكل تنوعاته من بهجة وتفاؤل، والسعادة التي يمنحها «لحيارى الدرب»، والأجوبة التي يعطيها الأكثر سعادة حين تهدي الورد، وسعادة من يُهدى له الورد، شعور داخلي أود أن أفعله حين يدعوني الشارع ويكرم ضيافتي وجلوسي بمشاهدات رائعة جداً، من يذهب سعيداً إلى الورد، وآخرون يكرمهم متفائلين بالترحاب.. الورد يسعد الأوقات وخصوصاً المقدرين المهتمين، كم وددت من مكاني هذا في مدينتي الجميلة، وشارع تحبه الخطوات، جلست سعيداً فيها، تركت في خلجات نفسي انطباعاً مهماً وجيداً بأن تزرع ورداً في الشارع هذا، إهداءً من المدينة إلى زوارها وتقديراً لقدومهم، المدن الجميلة صديقة الزوار، والورد طائر سعادتها.. أحببت جلوسي الممتد حتى الليل، سهّل علي فتح كرّاسي المزحوم، ووضع لي الحل قبل النهوض، احتوى الضيق وأفرج عن دمعة الوقت وابتسم.. نعم سعدت وتمنيت أن أضع مزهرية في مكان جلوسي مملوءة بالورد الأبيض، ونظرة ملؤها التفاؤل والنور، وفي شارع إنسانيته كلها ورد.

«هناك من يزرع ورداً في شارع وهناك من يترك الورد عند الحاجز»..

عادةً في الأمسيات التي أحضرها، أجدني مشدوداً إلى كل لوحة فيها ورد، وأكثر ما يثير اهتمامي هو قربي من باقة ورد حتى لو كانت مصنوعة من ورق، لأن المعنى إنساني، والذي وضعها له نظرة القريب مما يفرح القلوب التي تشدها نظرتها إلى جمال المبدع.. أتأكد من ذلك حين أقرر السفر من مدينة إلى أخرى، أحرص على أن تكون الوردة في كتابي إهداءً من رائع لي عنده كل التقدير والود.

أحب الفكرة التي تضع يدها على كتفي، تشير لي على الورد وتقول خذ الورد وأخرجه إلى الحياة، والحياة تستحق الود، الورد أبيض من الداخل، لا يُقطف.

على هذا الامتداد من مكان اختيار جلوسي، الورد كان بكل تنوعه عائلة، تشعر بها ويسكن الضمير، يعبّر عما فيك، يخبرك عن أحزانه، عفوي يشبهك الورد، مد البصر أقرب إلى الأحلام، يذهلك، لا أحزان له.. في الصباح لا يحتاج إلى الكلام، كله شجون تحدثك عن داخله مع رضا الطير وأغنية القلب تخرج وتطير، مع الظن الجميل يرسم لوحة رائعة، هو والأمل في اتفاق نبض حنون.

«يا ورد ياللي صابح، طاير وفرحان، أسمعك»..