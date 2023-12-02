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دواء جديد مضاد للسمنة يسبب آثار جانبية

رجل يعاني من السمنة
3 ديسمبر 2023 01:50

قالت شركة "فايزر" الأميركية لصناعة الأدوية إنها ستنهي تجربة سريرية لدوائها الجديد لإنقاص الوزن بعد أن تسببت معدلات الآثار الجانبية المرتفعة في توقف معظم المشاركين في التجربة عن تناوله.
وقال موقع medicalxpress.com "تبين أن تناول جرعة مرتين يوميًا من عقار "دانوجليبرون" (danuglipron) فعال مما أدى إلى انخفاض الوزن بنسبة تتراوح بين 8 إلى 13 بالمائة خلال 32 أسبوعًا، مقارنةً بالعلاج الوهمي".
واضاف الموقع "لكن ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين في التجربة عانوا من الغثيان، ونحو نصفهم أصيبوا بالقيء، وربعهم أصيبوا بالإسهال".
نتيجة لذلك، كان معدل التوقف أكبر من 50 في المائة، مقارنة بـ 40 في المائة في العلاج الوهمي.
وقالت شركة الأدوية، في بيان "في هذا الوقت، لن تتقدم تركيبة دانوجليبرون مرتين يوميًا إلى دراسات المرحلة الثالثة".
يتميز "دانوجليبرون" عن الأدوية المنافسة الموجودة أصلاً في السوق بأنه لا يُعطى حقناً بل من طريق الفم على شكل أقراص.
ينتمي دواء "دانوجليبرون" إلى فئة جديدة من العلاجات الناجحة القائمة على مكوّن شبيه بهرمون الجهاز الهضمي الغلوكاكون أو "جي إل بي-1" (GLP-1)، يؤدي إلى شعور بالشبع وإلى فقدان الوزن.
وأضاف البيان أن شركة "فايزر" لن تتخلى عن عقار "دانوجليبرون" بالكامل ولكنها ستركز بدلاً من ذلك على تحسينه وتغيير الجرعات إلى مرة واحدة يوميًا بدلا من مرتين.
وقال ميكائيل دولستن من شركة فايزر "نعتقد أن تركيبة دانوجليبرون المحسنة، التي يتم تناولها مرة واحدة يوميًا، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في نموذج علاج السمنة".
أظهرت الدراسات أن منبهات الببتيد الشبيه بالغلوكاكون-1 (GLP-1) تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة، ولكنها تزيد أيضًا من خطر الإصابة ببعض مشاكل الجهاز الهضمي الشديدة.
وخلصت دراسة حديثة إلى أن عقار السمنة Wegovy، الذي تنتجه شركة Novo Nordisk، يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة الخمس.
ولكن تم أيضًا ربط منبهات GLP-1 بزيادة خطر الإصابة بشلل المعدة والتهاب البنكرياس وانسداد الأمعاء.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دواء
السمنة
آثار جانبية
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