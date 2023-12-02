عروض «دورنز» وبالونات بألوان العَلم.. تضيء سماء الوثبة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

على مدى 3 أيام احتفى «مهرجان الشيخ زايد 2023» بـ«عيد الاتحاد» الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت شعار «حيّاكم»، قدم المهرجان المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، وسط حضور جماهيري غفير فاق التوقعات، باقة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية والتراثية العالمية، ضمن أجواء عائلية استثنائية، شهدت حضوراً لافتاً من الزوار من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً عروض الألعاب النارية واستعراض طائرات «الدورنز».

تضمنت الاحتفالات التي بدأت الجمعة (1 ديسمبر)، واستمرت حتى اليوم الأحد (3 ديسمبر)، استقبال الزوار بعدد من الشخصيات الكرتونية الشهيرة، وعروض طائرات «الدرونز»، والألعاب النارية الضخمة، ومسيرة الحضارات العالمية، وعروض «نافورة الإمارات»، والأوركسترا الفنية، ونظم المهرجان برنامجه الخاص باحتفالات «عيد الاتحاد» بدأ الساعة 4 ظهراً، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

معزوفات تراثية

وتقدم مسارح أجنحة الدول المشاركة في «مهرجان الشيخ زايد» باقة من الاستعراضات الفنية والعروض والأهازيج الفلكلورية الرائعة التي تحيي فعالياتها الفرق العالمية بأزيائها الفلكلورية ذات الطابع المميز، بالإضافة إلى عروض الفرقة الموسيقية الوترية لشرطة أبوظبي، التي تقدم معزوفات تراثية تعكس الموروث الشعبي لدولة الإمارات، وتعبر عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن.

أوركسترا

وجذبت «الأوركسترا» التي تقدم معزوفات موسيقية تراثية وطنية متنوعة، زوار «مهرجان الشيخ زايد»، بقيادة الفنان د. أحمد عبد الستار، حيث تعزف الفرقة المكونة من 40 شخصاً، على مدى 3 فقرات يومياً على مسرح النافورة الرئيس، عدداً من قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منها: «بينونة»، «الصدق»، «مشغوب»، و«قاصد».

ألعاب نارية ودرونز

وشهدت الألعاب النارية في سماء منطقة الوثبة، آلاف الحضور للاستمتاع بجمال ألوانها واستعراضاتها على أنغام الموسيقى، والتي شكلت لوحة جمالية خلابة، وقد بدأت منصات إطلاق الألعاب النارية المثبتة في المنطقة الخارجية المتاخمة لأرض المهرجان في الساعة 10 مساء، بإطلاق آلاف الألعاب النارية، وتضمن العرض الحصول على العناصر الأساسية للألعاب النارية وأهمها الإضاءة واللون والشكل والدخان، وقد استخدم عدداً من الأشكال مثل زهرة «الفاونيا»، والتي تعطي انفجاراً كروياً على شكل نجمات زهرة الفاونيا، و«الأقحوان» التي تترك أثراً مرئياً من الشرارات، و«النخلة» التي تحوي ألعاباً نارية من نمط النخلة، و«المطر» وهي طلقة نارية تترك ذيلاً يحوي عدداً كبيراً من الشرارات البرّاقة وراءه وصوتاً يشبه تساقط المطر.

كما قدم المهرجان عرضاً مميزاً وإبداعياً لطائرات «الدرونز» الضوئية، عبر تشكيل لوحات تراثية وفنية لافتة أضاءت سماء الوثبة، حيث أطلق آلاف الطائرات التي رسمت تاريخ دولة الإمارات منذ التأسيس وصولاً للإنجازات التي حققتها الإمارات، كما شهد العرض إعلان تأسيس دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971.

كما شهدت ساحة المهرجان إطلاق آلاف البالونات الطائرة في سماء الوثبة، وسط حضور كبير من الزوار، حيث رسمت الفعالية البهجة والفرح على وجوههم.

مسابقات وعروض

ويحظى زوار المهرجان خلال احتفالات «عيد الاتحاد» بفرص الفوز بجوائز قيمة من خلال مسابقات تراثية متنوعة تُقام في ساحات وأرجاء المهرجان، أما المدينة الترفيهية فتشهد أجواء احتفالية مختلفة من خلال الألعاب المتنوعة التي تناسب مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى العروض الفنية التي تُقام على مسرح الأطفال وورش العمل المتنوعة والعروض الحية بمدينة الأطفال، وغيرها الكثير من المفاجآت التي تنتظر زوار المهرجان خلال هذا الاحتفال، وتعزز الانتماء والولاء للوطن.

«مسيرة الاتحاد»

تقدم «مسيرة الاتحاد» التي تقام اليوم الأحد 3 ديسمبر، صورة وطنية تعبّر عن التلاحم والثوابت الوطنية التي يرتكز عليها الوطن، لمواصلة مسيرة البناء والتقدم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما أنها تمثل تعبيراً صادقاً من كل أبناء الوطن عن حب الوطن والفخر بقيادته الرشيدة.

روح الاتحاد

«مهرجان الشيخ زايد 2023»، قدم ضمن احتفالات «عيد الاتحاد» الـ52، آلاف الفعاليات والأنشطة والمسابقات التي تعكس الإنجازات التي وصلت إليها دولة الإمارات من تطور وازدهار خلال العقود الماضية، وتضيء على تراث وتقاليد وإرث الدولة ليتمكن المواطنون والمقيمون من أكثر من 200 جنسية من عيش الأجواء الوطنية والاطلاع على التراث الإماراتي، إلى جانب التعبير معاً عن روح الاتحاد والوحدة لدولة الإمارات.

«القرية التراثية»

تقدم «القرية التراثية» بالمهرجان أنشطة مميزة للزوار من مختلف الجنسيات لتعريفهم بالتراث الإماراتي الأصيل ببيئاته الأربع «الجبلية، الزراعية، البحرية، والصحراوية»، وإظهار أوجه التراث الشعبية المختلفة عبر الصناعات اليدوية والحرف والفنون التقليدية بهدف ربطها بالحاضر، وتعريف الأجيال بها بكل ما تمثله من إبداع إنساني وتراث عريق لأبناء الوطن.

نافورة الإمارات

أبهرت «نافورة الإمارات» زوار المهرجان، بلوحات إبداعية في تمازج رائع بين الماء والضوء والليزر والموسيقى، مقدمة متعة بصرية وسمعية لدى متابعي الأشكال الإبداعية المختلفة التي تكونها تلك النافورة على موسيقى وأهازيج وطنية، إلى جانب عرض الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي والشرطة الوترية وفرقة البنات التراثية وفرقة الرزفة الحربية والعيالة.

احتفالات بـ«عيد الاتحاد» مع الزوار

يستقبل مهرجان الشيخ زايد، بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي الزائرين من المواطنين والمقيمين والسائحين، لبدء البرنامج الخاص بالاحتفال بـ«عيد الاتحاد» الـ52 وسط تجمع عالمي للحضارات والثقافات المختلفة لشعوب العالم في أجواء ثقافية تراثية ترفيهية عالمية، تحت شعار «حياكم».

يحتفي مهرجان الشيخ زايد بعيد الاتحاد الـ 52 بآلاف الفعاليات والأنشطة والمسابقات التي ستقام في كل أقسامه، حيث يشارك الزوار في مجموعة متنوعة من العروض تشمل «الأوركسترا» التي ستقدم معزوفات موسيقية مميزة بمناسبة عيد الاتحاد، وعروض الفرق التراثية الشعبية المختلفة التي ستقدم فنوناً متنوعة، بالإضافة إلى عروض الفرقة الموسيقية الوترية لشرطة أبوظبي والتي تقدم معزوفات تراثية.

كما تشهد «القرية التراثية» بالمهرجان أنشطة مميزة للزوار من مختلف الجنسيات لتعريفهم بالتراث الإماراتي الأصيل بجميع بيئاته الأربع «الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية»، كما تقيم أجنحة الدول المشاركة الكثير من الفعاليات والعروض الفنية المميزة.

فيما تشهد سماء مهرجان الشيخ زايد عروض الدرونز التي تنطلق لتشكل لوحات فنية رائعة، وعروض الألعاب النارية الكبرى، ويحظى زوار المهرجان خلال احتفالات عيد الاتحاد بفرص للفوز بجوائز قيمة من خلال العديد من المسابقات التراثية.

كما يوفر المهرجان للزوار تجارب طعام جديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق.