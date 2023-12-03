إنستجرام يتيح البحث بكل اللغات على خدمة ثريدز

أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام إلى نسخته الأحدث إمكانية البحث على خدمة الرسائل المكتوبة "ثريدز" المنافسة لمنصة إكس بكل اللغات.



وبدأ اختبار خاصية البحث في دول ناطقة باللغة الإنجليزية ومنها نيوزيلندا وأستراليا في أغسطس الماضي قبل إضافة باقي الدول المتحدثة بالإنجليزية والإسبانية ومنها الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي.



والآن قال أدم موسيري رئيس إنستجرام، إن خاصية البحث الآن تدعم كل اللغات المستخدمة في تطبيق إنستجرام. وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذا التحديث سيجعل التطبيق الذي يستخدمه حالياً حوالي 100 مليون مستخدم شهرياً، أكثر فائدة لجمهور عالمي أوسع نطاقاً. كما تأتي هذه الأنباء في أعقاب تقارير عن قرب إطلاق خدمة ثريدز في الاتحاد الأوروبي.