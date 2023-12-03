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الترفيه

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث سير

الفنان أشرف عبد الغفور
3 ديسمبر 2023 22:59

علي عبد الرحمن (القاهرة) 
رحل الفنان المصري أشرف عبد الغفور، اليوم الأحد، في حادث سير بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكان الفنان الراحل قد شارك في أكثر من 300 عمل فني، واشتهر بأعماله الدرامية، خاصة الدينية التي كانت تُعرض في شهر رمضان على شاشات التلفزيون.
من أشهر أعمال أشرف عبد الغفور، (الذي رحل عن عمر 81 عاماً)، مسلسلات «محمد رسول الله»، «عظماء في التاريخ»، «مسلسل هارون الرشيد»، «القاهرة والناس»، «فارس بلا جواد»، «حضرة المتهم أبي»، و«يتربى في عزو».
وعبد الغفور نقيب المهن التمثيلية السابق في مصر كان من نجوم المسرح، حيث شارك في 35 عملاً مسرحياً، كان آخرها مسرحية «الملك لير»، فيما قدم آخر أعماله الدرامية من خلال مسلسل «رشيد»، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة محمد ممدوح، ونجلة الراحل الممثلة ريهام عبد الغفور.
وقد وُلد عبد الغفور في 22 يونيو 1942 في مدينة المحلة الكبرى. وتولى منصب نقيب الممثلين من 2012 إلى 2015.

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