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7 نصائح لأظافر صحية وقوية

7 نصائح لأظافر صحية وقوية
4 ديسمبر 2023 02:19

ترجمة: عزة يوسف

ترغب الكثير من النساء في الحصول على أظافر قوية وصحية، فهن يشعرن بالقلق حيال تشقق الأظافر أو جفافها أو وجود بقع بيضاء عليها، وإليك بعض النصائح لتحصلي على أظافر قوية حسبما ذكرها موقع «Good Housekeeping» الأميركي:
الرفق
تجنبي استخدام الأدوات المعدنية تحت أظافرك كي لا ينفصل الظفر عن الجلد، وارتدي القفازات عند غسل الأطباق أو التنظيف بالمواد الكيميائية.
نظافة اليدين
تأكدي من إزالة جميع الأوساخ وآثار الطلاء من يديك، وإزالة أي جلد ميت دون استخدام أي مواد كيميائية تسبب الجفاف.
القص بانتظام
يقول الأطباء إن قص الأظافر بانتظام لا يقل أهمية عن قص الشعر، حث يجعل الأظافر أقل عرضة للتكسر، ويستحب قصها كل أسبوعين.
أظافر قصيرة
يوصي الخبراء الأشخاص الذين يعانون من تقصف الأظافر أو تكسرها بإبقاء أظافرهم قصيرة، حتى تنمو بشكل أقوى.
التنعيم
إذا كانت أظافرك تتعرض بشكل مستمر للتقصف فاحتفظي بمبرد أظافرك بالقرب منك لتنعيم أي حواف خشنة.
الأدوات
من الضروري الاعتناء بأدوات الأظافر وتعقيمها بين كل استخدام بالماء والصابون ومسحها بالكحول.
القاعدة
لا تزيلي قاعدة الظفر فهي تغلق هذه المنطقة وتحميها من دخول البكتيريا، وإذا كنت حريصة على ذلك فيمكنك إزالتها مرة واحدة في الأسبوع بعد الاستحمام، حتى تكون البشرة ناعمة، ثم تدليكيها بزيت للبشرة.

الأظافر
النساء
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