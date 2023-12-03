غادة «صائدة عقارب»!

سعيد ياسين (القاهرة)

تواصل غادة عبدالرازق حضورها الرمضاني من خلال مسلسل «صيد العقارب»، الذي يشاركها بطولته خالد أنور وسلمى أبوضيف وبسنت حاتم، تأليف باهر دويدار الذي يعود من خلاله للدراما التشويقية، إخراج أحمد حسن.

من جانبه، قال باهر دويدار، إنه سيتم تصوير العمل نهاية نوفمبر الجاري، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، كاشفاً عن أنه بدأ كتابته قبل عشر سنوات، ولكن تنفيذه تأجل لارتباطه بأعمال أخرى، منها «كلبش»، و«الاختيار» و«هجمة مرتدة» و«العائدون»، وأنه كان يتمنى التعاون مع غادة منذ بدايته مع التأليف عام 2012.

وأشار إلى أن «صيد العقارب» يتكون من 15 حلقة، ويأتي استمراراً لخوض غادة تجربة المسلسلات القصيرة، كما حدث في رمضان الماضي من خلال مسلسل «تلت التلاتة» الذي شاركها بطولته محمد القس وأحمد مجدي ومي سليم وصلاح عبدالله وإخراج حسن صالح، إلى جانب حكاية «تحت الحزام» من مسلسل «حدث بالفعل»، وقدمت فيه شخصية طبيبة نفسية تدخل في صراع مع ابنها بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد به.

يذكر أن غادة شاركت في بطولة العديد من المسلسلات الرمضانية، منها «عائلة الحاج متولي» و«سوق العصر» و«الباطنية» و«محمود المصري»، و«زهرة وأزواجها الخمسة» و«سمارة» و«مع سبق الإصرار» و«حكاية حياة» و«السيدة الأولى» و«ضد مجهول» و«لحم غزال».