خطوات بسيطة تزيد احتمال العيش لفترة أطول

للحصول على صحة مثالية تزيد من احتمال العيش لفترة أطول، يتعين علينا تناول الأطعمة الصحية والمغذية في آن.

وقد توصل علماء من بريطانيا إلى أن نقص تناول السكر وكذا التقليل من أكل اللحوم المعالجة يزيدان من احتمال العيش لسنوات أطول.

وقد تم دعم هذه الفرضية من جديد في بحث نُشر هذا الشهر في مجلة Nature Food، وفقا لما نقله موقع medicalxpress.com.

تأتي بيانات وتحليلات هذه الدراسة من المملكة المتحدة. حيث أراد الباحثون تحديد مدى تأثير التغيير في تناول الطعام على زيادة متوسط ​​العمر المتوقع لمختلف الفئات العمرية.

يفترض الباحثون، في هذه الدراسة، أن الالتزام بالدليل البريطاني "طبق الغذاء الصحي" (Eatwell Guide)، الذي يقدم الإرشادات الغذائية التي تتبناها وزارة الصحة في المملكة المتحدة، من شأنه أن يترجم إلى مكاسب في متوسط ​​العمر المتوقع في مراحل مختلفة من الحياة. في الواقع، يسمونها الأنماط الغذائية المرتبطة بـ"طول العمر".

طور الباحثون أداة لتقدير التغيرات في متوسط ​​العمر المتوقع مع التغيرات في الخيارات الغذائية. كانت النتائج، التي توصلوا إليها، هي أن الأشخاص في عمر 40 عامًا والذين يلتزمون بنمط الأكل المرتبط بطول العمر يمكن أن يضيفوا ثلاث سنوات في متوسط ​​العمر المتوقع مع تحسين النظام الغذائي. يمكن للأشخاص، الذين يعانون من أنماط الأكل غير الصحية، أن يكسبوا 10 سنوات مع تغيير نمط الأكل المرتبط بطول العمر.

بالنسبة للرجال والنساء البالغين من العمر 70 عامًا، فإن التحول من النظام الغذائي غير الصحي إلى النظام الغذائي الذي يزيد احتمال الحياة فترة أطول، يمكن أن يضيف حوالي ثلاث إلى أربع سنوات إلى متوسط ​​العمر المتوقع. الرسالة هنا هي أنه لم يفت الأوان بعد.

من خلال هذه الدراسة، يتبين لك أن التقديرات تشير إلى أن تناول المزيد من الحبوب الكاملة والمكسرات واستهلاك كميات أقل من المشروبات المحلاة بالسكر وكميات أقل من اللحوم المصنعة يؤدي إلى أكبر التحسينات في متوسط ​​العمر المتوقع.