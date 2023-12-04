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«كذب أبيض».. يحصد نجمة مراكش الذهبية

أسماء المدير تفوز بجائزة نجمة مراكش الذهبية
4 ديسمبر 2023 17:46

محمد نجيم (الرباط)
للمرة الأولى في تاريخ مهرجان مراكش الدولي للفيلم، يحصد فيلم مغربي الجائزة الذهبية، وهي أكبر جائزة يمنحها المهرجان للأفلام السينمائية المشاركة في المسابقة الرسمية من مختلف أنحاء العالم.
فقد استطاعت المخرجة المغربية أسماء المدير أن تحوز هذه الجائزة عن فيلمها «كذب أبيض»، الذي شاركت به في عدد كبير من المهرجانات السينمائية العالمية، وفاز بالكثير من الجوائز الرفيعة التي لفتت أنظار النقاد إلى السينما المغربية وقوة حضورها.
وكانت أسماء المدير قد شاركت بهذا الفيلم في جوائز «الأوسكار»، كما فاز بجائزتي أفضل إخراج في مسابقة «نظرة ما» و«العين الذهبية» في الدورة الـ 76 لمهرجان «كان» السينمائي الدولي، والجائزة الكبرى لمهرجان سيدني السينمائي في دورته الـ70، وجائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان ديربان السينمائي الدولي بجنوب أفريقيا، وجائزة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الوثائقي لمهرجان فالنسيان الفرنسي، كما يمثّل المغرب حالياً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة بمدينة جدة السعودية.
يحكي الفيلم قصة عودة المخرجة إلى منزل والديها بمدينة الدار البيضاء لمساعدتهما في الانتقال إلى منزل آخر، لتجد صورة أطفال يبتسمون في ساحة مدرسة، من بينهم فتاة صغيرة تنظر إلى الكاميرا بخجل، وهذه الصورة هي الوحيدة للمخرجة وهي طفلة، ومع ذلك تكون لديها قناعة بأنها ليست الطفلة الموجودة في الصورة، وتعيش على أمل أن تجعل والديها يتحدثان لتصل إلى الحقيقة. وخلال أحداث الفيلم، تنتقل المدير بكاميرتها من هذا الحدث الحميمي إلى حدث مؤلم يحمل الكثير من الذكريات.
أما جائزة الإخراج، فكانت من نصيب المخرجة راماتا تولاي سي، عن فيلمها «بانيل وأداما» (السنغال)، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة لأسيا زارا لاكومدزيا عن دورها في فيلم «نزهة» لأونا كونجاك من (البوسنة والهرسك). أما جائزة أفضل ممثل، فكانت من نصيب دوكا كاراكاس عن دوره في فيلم «المهجع» لنهير تونا (تركيا).
وقد منحت لجنة التحكيم، التي ترأستها النجمة الأميركية جيسيكا شاستين، جائزتها الخاصة مناصفة بين فيلم «عصابات» للمخرج المغربي كمال لزرق، و«باي باي طبريا» للفلسطينية لينا سويلم.

 

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