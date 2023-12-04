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علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى اليابان

علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى اليابان
5 ديسمبر 2023 01:14

رحلتُنا اليوم إلى كوكب اليابان، كوكب الحداثة والقِدم معاً.. في هذا الكوكب العجيب، سترى المباني القديمة، والمعابد الأثريّة، والمباني ذات الهندسة المعماريّة الحديثة، والتكنولوجيا المتطوّرة المنتشرة في كلّ مكان، يَخالُ للعديد من النّاس أنّ كلّ ما يمكن رؤيته في اليابان هو التّكنولوجيا والتّطوّر الّذي وصلت إليه، ولكنّ هذا التّعميم خاطئ للغاية، فاليابان مليئة بالمعالم السّياحيّة التي يمكن الاستمتاع بزيارتها، وسآخذكم في مقالي هذا في جولة لزيارة مجموعة من أجمل تلك المعالم.
تشتهر اليابان بقِلاعها، ومن هذه القلاع «قلعة أوساكا» الّتي بُنيت على يد المحارب اليابانيّ تويوتومي هيديوشي في محافظة أوساكا عام 1586م، كانت زيارتي لقلعة أوساكا زيارة رائعة، فبالإضافة إلى جمال تفاصيلها، تمكِّنتُ بفضل معارِضها من الاطّلاع على تاريخها وتاريخ المدينة العريق، وهناك أيضاً «قلعة هيميجي» الّتي تقع في محافظة هيوغو، وهي أفضل مثال على هندسة القلاع اليابانيّة المعماريّة، ومن المعلومات الّتي عرفتُها عن قلعة هيميجي خلال زيارتي القصيرة إليها أنّه قد أُعيد بناؤها عدّة مرّات على مرّ القرون، لتعكس تصاميمها فترات التّاريخ اليابانيّة المختلفة.
أمّا العاصمة طوكيو، فهي أجمل المدن الّتي زُرتُها في اليابان، وكانت تُدعى قديماً «إيدو» تيمُّناً بحقبة إيدو الّتي مرّت بها اليابان، ومن التّجارب الّتي يصعُب نسيانها في طوكيو المرور على تقاطع «شيبويا» الّذي يُعدّ من أكثر معابر المشاة ازدحاماً في العالم، حيث يتدفّق الآلاف من المشاة يومياً، ويرجع السّبب في ذلك إلى تلاقي 10 مسارات مع 5 تقاطعات مشاة رئيسة على مدى المباني الحضاريّة ذات الألوان الزّاهية الموجودة في تلك المنطقة.
تخيَّل نفسك مُغادراً المطار، وتبحث عن فندق مُريح للمبيت فيه، فتدخل أحد الفنادق لتُستقبَل من قِبل روبوت على هيئة ديناصور، هذا ما حدث معي بالفعل في طوكيو الّتي جعلت من المستحيل أمراً ممكناً، فقد افتتحت اليابان أوّل فندق ذكيّ يعتمد بالكامل على أجهزة الرّوبوتات في العاصمة طوكيو، لا ضرر في التّغيير والبعد عن البشر قليلاً، فماذا يُضيرك لو نمتَ ليلةً هناك؟.
إن كنتَ تظنّ أنّ برج إيفل هو البرج الحديديّ الأعلى والوحيد في العالم، فيبدو أنّك لم تزُر اليابان من قبل، والتي تشتهر بـ «برج طوكيو» الّذي يبلغ طوله حوالي 332.6 متراً، وهو عبارة عن برج اتّصالات يُستخدم في البثّ الإذاعيّ والتّلفزيونيّ لشبكات هيئة الإذاعة اليابانيّة «تي بي إس»، وتلفزيون «فوجي»، ويمكنك زيارة هذا البرج والتقاط أجمل الصّور بجانبه، كما يمكنك زيارة المحلّات والمتاحف المُلحقة به.
ولأنّي أحد عُشّاق المأكولات البحريّة، كان من الصّعب مغادرة اليابان دون الذّهاب إلى «سوق تسوكيجي للأسماك»، الّذي يقع قرب محطّة تسوكيجيشيجوخ في طوكيو، ويُعدّ أكبر سوق للأسماك في العالم بأسره، حيث يمكنكم مشاهدة الأسماك الطّازجة تُباع في السّوق في ساعات الصّباح الباكرة، ثمّ يمكنكم تناول فطور مكوّن من ألذّ أنواع السّوشي اليابانيّ في أحد المطاعم القريبة من السّوق.
في كوكب اليابان، هناك الكثير من الأماكن في انتظار زيارتك، منها ما يَزخُرُ بالثّقافة والفنّ، ومنها ما يشير بسبّابته إلى الحداثة والتّطوّر، فلا تدع القافلة تفوتك، وسارع إلى الذّهاب إلى هناك.

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