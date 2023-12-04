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جيهان.. بـ 3 وجوه سينمائية

جيهان الشماشرجي
5 ديسمبر 2023 01:14

علي عبد الرحمن (القاهرة)

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تعاقدت الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي على بطولة فيلم «سارة وعلي»، وتجسد شخصية فتاة حالمة تبحث عن الحب مع خطيبها ولكنها تفشل بسبب تعدد علاقاته، وتدور الأحداث في إطار الرومانسية حول العلاقات العاطفية في حياة الأصدقاء، تأليف وإخراج هبة يسري، وبطولة أحمد داود، ومنة شلبي.
وتواصل جيهان تصوير مشاهدها المتبقية في فيلم «فرقة الموت»، وتجسد شخصية زوجة بطل العمل المقتبس من قصة حقيقية في الأربعينيات، حول ضابط شرطة يكلف بتكوين فرقه للقضاء على نفوذ أحد الخارجين عن القانون، والمعروف باسم «خط الصعيد»، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء، بطولة أحمد عز، ومحمود حميدة.
وانتهت الشماشرجي من تصوير مشاهدها في فيلم «أنف وثلاث عيون» وتجسد إحدى الشخصيات المحورية، وتدور أحداثه حول طبيب يعاني الصراعات النفسية بسبب تداخل علاقاته الغرامية، وتأثيرها على حياته العملية والشخصية، والعمل مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه لإحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس، بطولة ظافر العابدين، وصبا مبارك.

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